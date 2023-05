Alex­ander Merzyn bleibt bis Sommer 2028 Gene­ral­mu­sik­di­rektor am Staats­theater Cottbus. Die Bran­den­bur­gi­sche Kultur­stif­tung Cottbus-Frank­furt (Oder) verlän­gerte seinen Vertrag um vier weitere Jahre, wie das Staats­theater Cottbus am Mitt­woch mitteilte. Der gebür­tige Kieler (Jahr­gang 1983) ist seit Dezember 2019 Gene­ral­mu­sik­di­rektor. Schon ab August 2018 hatte er die Posi­tion kommis­sa­risch inne.

Alex­ander Merzyn

Als GMD verant­wortet Merzyn neben der musi­ka­li­schen Leitung von Konzerten und Opern­auf­füh­rungen an Bran­den­burgs einzigem Mehr­spar­ten­haus auch die künst­le­ri­sche Planung des Konzert­pro­gramms und ist als Teil des Leitungs­teams an der Spiel­plan­ge­stal­tung des Musik­thea­ters betei­ligt. Ein beson­deres Anliegen sei ihm die Musik­ver­mitt­lung, hieß es. So entwi­ckelte er die Konzert­reihe „Unter der Lupe“, die neue Sicht­weisen auf bekannte Werke bietet. Das Konzert­format „Mobile musiqa!“ richtet sich in der kommenden Spiel­zeit an die Aller­kleinsten.

Merzyn studierte zunächst Violon­cello und spielte im Deut­schen Symphonie-Orchester Berlin sowie im Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester Berlin. Ab 2009 absol­vierte er ein Diri­gier­stu­dium in Weimar. 2015 wurde er 1. Kapell­meister am Landes­theater Coburg und wech­selte 2017 in glei­cher Funk­tion an das Staats­theater Cottbus.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.