Die Hamburger Laeiszhalle bekommt im Rahmen der Gene­ral­sa­nie­rung eine neue Konzert­orgel. Bis zum Herbst 2026 entsteht eine weit­ge­hende Rekon­struk­tion der bei der Eröff­nung 1908 einge­bauten Walcker-Orgel. Mit der Ausfüh­rung werden die Orgelbau Lenter GmbH (Sach­sen­heim) und die Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co KG (Bonn) beauf­tragt, wie Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda am Mitt­woch mitteilte. Die beiden Firmen als Bieter­ge­mein­schaft wurden von einer Exper­ten­kom­mis­sion unter acht Bewer­bern aus dem In- und Ausland ausge­wählt.

Walcker-Orgel, Laeiszhalle 1908

Die ursprüng­liche Orgel war 1951 durch ein Instru­ment der Firma Becke­rath ersetzt worden. Diese erwies sich jedoch als unge­eignet für den Konzert­saal und das Zusam­men­spiel mit großen Orches­tern. Deshalb kam die Orgel zuletzt kaum noch zum Einsatz. Selbst mit erheb­li­chen Eingriffen hätte das Instru­ment nur annä­hernd den Anfor­de­rungen der Laeiszhalle ange­passt werden können, schätzte die Fach­kom­mis­sion ein. Demge­gen­über sei die erste Orgel des Saales die „Ideal­be­set­zung“ gewesen.

Deshalb soll das Origi­nal­in­stru­ment nun rekon­stru­iert werden. Teile davon und Planungs­un­ter­lagen sind noch erhalten. Ebenso stammen die sicht­baren Prospekt­pfeifen der derzei­tigen Orgel noch von der alten Walcker-Orgel und können in das neue Instru­ment inte­griert werden. Die Firma Lenter verfügt durch die frühere Mitar­beit bei Walcker noch über Detail­kennt­nisse von deren Konstruk­tionen und Bauweisen. Klais ist für Orgel­bauten in Kirchen und Konzert­sälen bekannt, die in höchster hand­werk­li­cher und künst­le­ri­scher Güte ausge­führt werden.

Der Einbau der neuen Orgel soll in den Sommer­spiel­pausen 2025 und 2026 statt­finden. Die Kosten belaufen sich den Angaben zufolge auf etwa 3,38 Millionen Euro. „Ich freue mich, dass in der Laeiszhalle nun ein Instru­ment wieder­ersteht, das sich in seiner Klang­äs­thetik ideal mit dem histo­ri­schen Gebäude verbindet“, sagte Kultur­se­nator Brosda. Damit werde die Laeiszhalle wieder für alle klas­si­schen Konzerte zu einer Top-Adresse und die Orgel­stadt Hamburg einen bedeu­tenden Akzent in der Orgel­welt setzen.

