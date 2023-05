Benjamin Lang wird neuer Rektor der Hoch­schule für Musik und Theater Rostock (hmt). Das Konzil wählte den Professor für Musik­theorie und Kompo­si­tion am Mitt­woch mit großer Mehr­heit, wie die Einrich­tung mitteilte. Bereits seit Anfang April übt Lang die Funk­tion aus, nachdem der vorhe­rige Rektor Rein­hard Schä­fer­töns seine Tätig­keit nach zwei­ein­halb Jahren vorzeitig zum 31. März 2023 beendet hatte.

Benjamin Lang

Für das höchste Leis­tungsamt der Hoch­schule gab es insge­samt 20 Bewer­bungen. Lang war der einzige Bewerber aus den eigenen Reihen. Nach der Wahl folgt als nächstes die Bestel­lung des neuen Rektors durch Meck­len­burg-Vorpom­merns Wissen­schafts- und Kultur­mi­nis­terin Bettina Martin (SPD). Langs regu­läre Amts­zeit als beginnt voraus­sicht­lich am 1. Oktober und dauert vier Jahre.

Der 46-jährige Lang stammt aus Bad Nauheim in Hessen. Er unter­rich­tete an den Musik­hoch­schulen in Hannover, Bremen, Osna­brück, Lüne­burg, Zürich und Berlin. 2018 kam er nach Rostock und wurde ein Jahr später Spre­cher des dortigen Insti­tuts für Musik. „Ich freue mich sehr über das ausge­spro­chene Vertrauen und die Perspek­tive, die hmt nun auch als gewählter Rektor länger­fristig voran­bringen zu können“, sagte er. Schon als er selbst in Rostock studierte, hätten ihn die Möglich­keiten der indi­vi­du­ellen Förde­rung und der beson­dere Geist des Zusam­men­halts an der Hoch­schule beein­druckt.

Die hmt Rostock ist eine staat­liche Kunst­hoch­schule in Träger­schaft des Landes Meck­len­burg-Vorpom­mern. Sie bereitet 550 Studenten, darunter 155 aus dem Ausland, auf eine beruf­liche Tätig­keit in den Berei­chen Musik, Lehramt Musik, Lehramt Theater, Schau­spiel sowie Musik­wis­sen­schaft vor.

