Der Hamburger Senat hat den Chef­di­ri­genten der Sympho­niker Hamburg, Sylvain Cambre­ling, zu dessen 75. Geburtstag mit einem Senats­früh­stück geehrt. Der Diri­gent habe das Orchester als feste Größe in der Musik­stadt weiter etabliert, sagte Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) am Montag in Hamburg. „Mit viel Krea­ti­vität und großer Freude trägt das Resi­denz­or­chester der Laeiszhalle unter Cambre­lings Leitung die Musik in die ganze Stadt.“ Die Begeis­te­rung des Publi­kums sei stets spürbar.

Sylvain Cambre­ling und Carsten Brosda

Der Fran­zose Cambre­ling, der am Sonntag Geburtstag hatte, erklärte: „Ich möchte mich den Worten von Martha Arge­rich anschließen: Hier fühle ich mich zu Hause.“

Der 1948 in Amiens gebo­rene Cambre­ling war bis Sommer 2018 Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Staats­oper Stutt­gart und bis März 2019 Chef­di­ri­gent des Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokio. Mehr als 20 Jahre lang wirkte er auch als Erster Gast­di­ri­gent des Klang­fo­rums Wien. In Hamburg über­nahm er 2018 die Nach­folge des ein Jahr zuvor an einem Herz­in­farkt verstor­benen Sir Jeffrey Tate. Im vorigen Jahr wurde Cambre­lings Vertrag bis 2028 verlän­gert.

