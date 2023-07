News | 03.07.2023

Neuer Chef­di­ri­gent für Kammer­or­chester Heil­bronn

Der estnische Dirigent Risto Joost wird ab 2024/25 neuer musikalischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters in Heilbronn. Er tritt die Nachfolge von Case Scaglione an. Joost wird als "Idealsbesetzung" bezeichnet und verfügt über vielfältige Kontakte in den baltischen Ländern.