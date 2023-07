Der Diri­gent Franz Welser-Möst hat seine Mitwir­kung an der Neupro­duk­tion von Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ bei den Salz­burger Fest­spielen abge­sagt. Der 62-Jährige müsse sich wegen einer akuten ortho­pä­di­schen Erkran­kung behan­deln lassen, teilten die Veran­stalter am Montag mit. Die musi­ka­li­sche Leitung der Première in der Regie von Krzy­sztof Warli­kowski und der fünf weiteren Vorstel­lungen über­nimmt Phil­ippe Jordan. Welser-Möst sei zuver­sicht­lich, Ende August wie geplant mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern im Großen Fest­spiel­haus konzer­tieren zu können.

Franz Welser-Möst

Der Schweizer Jordan, seit 2020 Musik­di­rektor der Wiener Staats­oper, war bei den Salz­burger Fest­spielen erst­mals 2004 zu erleben. Damals diri­gierte er die Neuin­sze­nie­rung von Wolf­gang Amadeus Mozarts „Così fan tutte“. 2013 leitete er die konzer­tante Auffüh­rung von Richard Wagners „Rienzi, der Letzte der Tribunen“ sowie Orches­ter­kon­zerte der Wiener Phil­har­mo­niker, des Gustav-Mahler-Jugend­or­ches­ters und des Mozar­te­u­mor­ches­ters Salz­burg.

