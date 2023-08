Der Diri­gent Riccardo Chailly hat die ersten drei Konzerte des Lucerne Festival Orchestra beim dies­jäh­rigen Sommer-Festival abge­sagt. Der 70-jährige habe sich aufgrund einer plötz­li­chen Erkran­kung einer Opera­tion unter­ziehen müssen und könne daher nicht auftreten, teilten die Veran­stalter am Donnerstag mit.

Riccardo Chailly

Das Eröff­nungs­kon­zert am 11. August sowie das Konzert am 12. August über­nimmt statt­dessen Paavo Järvi. Der estni­sche Diri­gent gibt damit sein Debüt am Pult des Lucerne Festi­vals Orchestra. Am 16. August springt Andrés Orozco-Estrada ein.

Die ersten beiden Programme bleiben unver­än­dert, mit der 3. Sinfonie von Gustav Mahler bezie­hungs­weise Werken von Wolf­gang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Bei dem dritten Konzert erklingt in der zweiten Hälfte die Symphonie fantas­tique von Hector Berlioz anstelle der 1. Sinfonie von Sergej Rach­ma­ninow. Dessen Rhap­sodie über ein Thema von Paga­nini op. 43 wird wie geplant zu Anfang aufge­führt, mit Beatrice Rana als Solistin.

Das Lucerne Festival wurde 1938 gegründet. Es zählt zu den renom­mier­testen inter­na­tio­nalen Musik­fes­ti­vals und zieht jähr­lich bedeu­tende Orchester und Künstler an. Die dies­jäh­rige Sommer­aus­gabe steht unter dem Motto „Para­dies“ und dauert vom 8. August bis 10. September.

