Die Musik­rech­te­ge­sell­schaft Gema schüttet erst­mals mehr als eine Milli­arde Euro an ihre Mitglieder aus. Von 1,178 Milli­arden Euro Einnahmen im Jahr 2022 gehen 1,009 Milli­arden Euro an Rech­te­inhaber in aller Welt. „Das Wieder­auf­leben von Veran­stal­tungen und Musik­auf­füh­rungen bedeutet für unsere Mitglieder nach drei harten Jahren eine große Erleich­te­rung“, sagte der Vorstands­vor­sit­zende Harald Heker am Dienstag. Urheber hätten „wie fast der gesamte Musik- und Kultur­be­trieb in den vergan­genen Jahren große Opfer bringen müssen und diesen Erfolg nun wahr­lich verdient“.

Harald Heker

Die Erträge aus Musik­auf­füh­rungen stiegen von 248,8 Millionen Euro 2021 um 43,7 Prozent auf 357,5 Millionen Euro. Das sei im Wesent­li­chen auf eine Erho­lung des Veran­stal­tungs­marktes in den Sommer­mo­naten 2022 zurück­zu­führen. Das Niveau von vor Corona (2019: 407,4 Millionen Euro) wurde jedoch noch nicht wieder erreicht.

Die Musik­nut­zung in Fern­sehen und Radio brachte mit 325,1 Millionen Euro rund 3,9 Prozent weniger ein als 2021. Ursache hierfür seien jedoch vor allem Ausgleichs­ef­fekte nach einem starken Anstieg 2020, der auf Sonder­ef­fekte aus der Vergan­gen­heit zurück­zu­führen war. Um buch­hal­te­ri­sche Effekte berei­nigt sei ein deut­li­cher Anstieg der Erträge zu verzeichnen, unter anderem hervor­ge­rufen durch Eini­gungen mit den öffent­lich-recht­li­chen und privaten Sendern über neue Rund­funk­ver­träge.

Starke Zuwächse verzeich­nete erneut der Online-Bereich. Hier stiegen die Erträge um 26,5 Prozent auf 301,3 Millionen Euro (2021: 248,1 Millionen Euro). Dagegen setzte der Markt für Tonträger seinen Abwärts­trend weiter fort. Die Verkäufe brachten nur noch 54,8 Millionen Euro ein, das sind 9,2 Prozent weniger als 2021 (60,3 Millionen Euro).

Die Gema vertritt nach eigenen Angaben die Urhe­ber­rechte von rund 90.000 Kompo­nisten, Text­au­toren und Musik­ver­le­gern in Deutsch­land sowie von über zwei Millionen Rech­te­inha­bern aus aller Welt.

