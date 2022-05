Die Stadt Leipzig bewirbt sich als Aus­tra­gungsort des 12. Deut­schen Chor­wett­be­werbs. Das wurde in der Dienst­be­ra­tung des Ober­bür­ger­meis­ters beschlossen, hieß es in einer Mit­tei­lung vom Mitt­woch. Als Gast­ge­ber­stadt für das Deut­sche Chor­fest in diesem Jahr könne Leipzig an diese Groß­ver­an­stal­tung anknüpfen. Finan­ziell würde sich die Stadt mit 160.000 Euro an den Gesamt­kosten von rund einer Mil­lion Euro betei­ligen. Den Haupt­an­teil tragen die Bun­des­be­auf­tragte für Kultur und Medien sowie der Frei­staat Sachsen und wei­tere Förderer.

Deut­scher Chor­wett­be­werb 2018

Der Deut­sche Musikrat als Ver­an­stalter habe bereits früh­zeitig signa­li­siert, dass Leipzig sich als Aus­tragsort eigne. Anfang 2022 habe es eine erste Bege­hung in der Stadt gegeben. Zu dem Wett­be­werb werden rund 5.000 Sänger aus ganz Deutsch­land erwartet. Nach Weimar 2014 wäre Leipzig erst die zweite Gast­ge­berin aus dem Osten Deutschlands.

Wenn der Stadtrat der Bewer­bung zustimmt, wird die Ver­füg­bar­keit von Wett­be­werbs- und Kon­zer­torten geprüft, hieß es weiter. Sollten die räum­li­chen und finan­zi­ellen Bedin­gungen dafür erfüllt sein, werde die Leip­ziger Bewer­bung dem Deut­schen Musikrat zur Ent­schei­dung vor­ge­legt. Ziel sei es, in etwa vier Monaten ein Ergebnis zu haben.

Der Deut­sche Chor­wett­be­werb wird alle vier Jahre vom Deut­schen Musikrat aus­ge­richtet. Haupt­au­gen­merk des 1982 gestar­teten Pro­jekts ist, aus etwa 60.000 Chören mit rund 1,8 Mil­lionen aktiven Mit­glie­dern die besten Chöre Deutsch­lands zu prä­mieren und einer brei­teren Öffent­lich­keit zu prä­sen­tieren. Coro­nabe­dingt wurde der Wett­be­werb 2022 in Han­nover um ein Jahr verschoben.

