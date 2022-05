Der Thea­ter­re­gis­seur Ivo van Hove über­nimmt ab November 2023 die künst­le­ri­sche Lei­tung der Ruhr­tri­en­nale. Das gab Nord­rhein-West­fa­lens Kul­tur­mi­nis­terin Isabel Pfeiffer-Poensgen (par­teilos) am Mitt­woch bekannt. Der Bel­gier gestaltet die drei Spiel­zeiten 2024 bis 2026. Er folgt tur­nus­gemäß auf die aktu­elle Inten­dantin Bar­bara Frey.

Ivo van Hove

Van Hove ist seit 2001 künst­le­ri­scher Leiter des Inter­na­tio­naal Theater Ams­terdam. Mit seinen inter­na­tio­nalen Erfolgen und seiner lang­jäh­rigen Erfah­rung sei er ein großer Gewinn für die Ruhr­tri­en­nale und damit für die Kultur in Nord­rhein-West­falen ins­ge­samt, sagte Pfeiffer-Poensgen. „In den ver­gan­genen Jahren hat er bereits mehr­fach für die Ruhr­tri­en­nale insze­niert und ist daher schon ver­traut mit den cha­rak­te­ris­ti­schen Spiel­stätten im Ruhr­ge­biet.“ Der Regis­seur ver­folge den Anspruch, mit ambi­tio­nierten Pro­duk­tionen ein breites Publikum zu begeis­tern. Das sei ihm mit Insze­nie­rungen von klas­si­scher und moderner Thea­ter­li­te­ratur über Film­stoffe bis hin zu Opern gelungen.

In diesem Jahr plant das Theater- und Musik­fes­tival Ruhr­tri­en­nale 36 Pro­duk­tionen und Pro­jekte, dar­unter fünf Urauf­füh­rungen, eine euro­päi­sche und fünf deut­sche Erst­auf­füh­rungen. Vom 11. August bis zum 18. Sep­tember prä­sen­tiert die Ruhr­tri­en­nale Musik­theater, Schau­spiel, Tanz, Kon­zerte und Instal­la­tionen in acht Spiel­stätten in Bochum, Duis­burg, Essen und Glad­beck. Erwartet werden mehr als 500 Künstler aus 30 Ländern.

