Tabea Zimmer­mann ist neue Vorsit­zende des Stif­tungs­rats der inter­na­tio­nalen Ernst von Siemens Musik­stif­tung. Die Brat­schistin wurde tradi­ti­ons­gemäß von der Baye­ri­schen Akademie der Schönen Künste gewählt, teilte die Stif­tung am Dienstag mit. Zimmer­mann folgt auf Peter Ruzicka, der die Gremien der Stif­tung satzungs­gemäß zum Ende seines 75. Lebens­jahres am 3. Juli 2023 verlassen hat. Der Kompo­nist, Diri­gent und Inten­dant war seit 2000 Mitglied des Kura­to­riums und ab Dezember 2018 Vorsit­zender des Stif­tungs­rates der Ernst von Siemens Musik­stif­tung.

Tabea Zimmer­mann

Zimmer­mann nannte es „eine Ehre und eine große Verant­wor­tung“, den Vorsitz des Stif­tungs­rates zu über­nehmen. Es sei ein großes Verdienst der Stif­tung, die zeit­ge­nös­si­sche Musik in dieser Form zu unter­stützen, künst­le­ri­schen Naturen Frei­heit zu lassen und diese in ihrem Tun zu fördern. „Dass sich eine Stif­tung in diesem Ausmaß enga­giert, ist einzig­artig auf der Welt“, erklärte die Brat­schistin, die 2020 mit dem Ernst von Siemens Musik­preis ausge­zeichnet wurde.

Die in der Schweiz ansäs­sige Ernst von Siemens Musik­stif­tung vergibt in diesem Jahr mehr als 3,7 Millionen Euro an Preis- und Förder­gel­dern. Unter­stützt werden welt­weit rund 120 Projekte im zeit­ge­nös­si­schen Musik­be­reich. Geför­dert werden vor allem Kompo­si­ti­ons­auf­träge, aber auch Festi­vals, Konzerte, Kinder- und Jugend­pro­jekte. Der Stif­tungsrat legt den Förder­rahmen fest und kümmert sich um die finan­zi­ellen Belange der Stif­tung. Die Auswahl der Preis­träger sowie der Förder­pro­jekte obliegt dem Kura­to­rium der Musik­stif­tung.

