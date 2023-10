Der aus Belarus stam­mende Dmitry Matvi­enko wird neuer Chef­di­ri­gent des Aarhus Symfoni Orkester. Der 33-Jährige über­nimmt im August 2024 die Nach­folge von Marc Sous­trot, teilte das Orchester am Mitt­woch mit. Sein Vertrag läuft über drei Jahre. In dieser Zeit sind insge­samt 21 gemein­same Konzerte geplant. Zudem über­nimmt Matvi­enko zahl­reiche Reprä­sen­ta­ti­ons­auf­gaben zur besseren Vermark­tung des Klang­kör­pers und spielt eine zentrale Rolle bei einem neuen Talentent­wick­lungs­pro­gramm für junge Diri­genten.

Dmitry Matvi­enko

Matvi­enko sei eine echte Berei­che­rung für die Kultur­land­schaft der zweit­größten Stadt Däne­marks, sagte der musi­ka­li­sche Leiter des Aarhus Symphony Orchestra, Jesper Nordin. „Im Jahr 2022, als Matvi­enko sein Debüt mit dem Orchester gab, war die Reso­nanz der Musiker so enthu­si­as­tisch und einhellig positiv, dass wir sofort nach Möglich­keiten suchten, die Zusam­men­ar­beit mit Dmitry fort­zu­setzen.“

Der in Minsk gebo­rene Matvi­enko nannte seine Beru­fung zum Chef­di­ri­genten eine Ehre. „Die Arbeit mit leiden­schaft­li­chen Musi­kern, mit einem Orchester, das reich an Geschichte ist und sich künst­le­risch weiter­ent­wi­ckeln möchte, in einer Stadt, die stolz auf ihr reich­hal­tiges kultu­relles Leben ist, ist ein ideales Szenario für jeden Diri­genten.“ Er könne es kaum erwarten, mit der Arbeit an den Programmen zu beginnen und hoffe, „dass das Publikum und die Stadt Aarhus uns unter­stützen und uns folgen werden“.

Sein Antritts­kon­zert soll Matvi­enko am 12. September 2024 im Musik­huset Aarhus geben. Bereits im Früh­jahr ist er mit dem Aarhus Symphony Orchestra und der 5. Symphonie von Gustav Mahler zu erleben.

