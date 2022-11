Die Sopra­nistin Golda Schultz erhält den dies­jäh­rigen Sonder­preis des Kultur­preises Bayern. „Sie ist eine begna­dete Sopra­nistin, die mit außer­ge­wöhn­li­cher Energie , großer Viel­sei­tig­keit und einer fantas­ti­schen Stimme die großen Bühnen der Welt erobert“, sagte Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU) am Freitag. „Ein fantas­ti­sches Feuer­werk aus Tönen erfüllt die Bühne, wenn Golda Schultz singt.“ An der Baye­ri­schen Staats­oper war sie zuletzt in Mozarts „Le nozze di Figaro“ (März 2022) und Webers „Der Frei­schütz“ (Dezember 2021) zu erleben.

Golda Schultz

Mit dem Kultur­preis Bayern, den die Bayern­werk AG seit 2005 stiftet, werden heraus­ra­gende Leis­tungen von Künst­lern, Kultur­schaf­fenden und jungen Wissen­schaft­lern gewür­digt. Neben den von einer Fach­jury ausge­wählten Kunst­preis­trä­gern werden Dokto­randen und Hoch­schul­ab­sol­venten geehrt. Seit 2006 vergibt das Kunst­mi­nis­te­rium zusätz­lich einen Sonder­preis. Die Auszeich­nung ging bisher unter anderem an die Geigerin Ana Chuma­chenco, das Bläser­en­semble Blech­schaden sowie die Diri­genten Alex­ander Lieb­reich und Joana Mall­witz.

Die dies­jäh­rige Preis­ver­lei­hung findet am 10. November in den Münchner Eisbach­stu­dios statt.

