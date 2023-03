Beim dies­jäh­rigen inter­na­tio­nalen Gesangs­wett­be­werb „Das Lied“ wurden am Sonntag in Heidel­berg zwei Gewinner gekürt. Der 1. Preis ging an die Tenöre Laurence Kilsby (24, England) und Tae Hwan Yun (33, Südkorea). Neben einem Preis­geld von jeweils 12.500 Euro erhielten die beiden Sieger Konzert­auf­tritte bei renom­mierten Veran­stal­tern und Festi­vals sowie eine profes­sio­nelle Produk­tion in einem Rund­funk­studio, teilte das veran­stal­tende Musik­fes­tival Heidel­berger Früh­ling mit.

Preis­träger und Jury „Das Lied“ 2023

Der mit 7.500 Euro verbun­dene 3. Preis ging an die austra­li­sche Sopra­nistin Alex­andra Flood (33). Als bester Pianist und mit 5.000 Euro wurde Yuhao Guo aus Deutsch­land ausge­zeichnet. Den Publi­kums­preis (2.500 Euro) erhielt der deut­sche Bariton Lars Conrad. Erst­mals konnten nicht nur die Besu­cher vor Ort abstimmen, sondern auch die Zuschauer des Live­streams.

Für den Wett­be­werb waren 131 Bewer­bungen von fünf Konti­nenten einge­gangen. In Heidel­berg nahmen dann 27 Sänger mit 24 Pianisten teil. Sie stellten sich einer Jury unter dem Vorsitz von Thomas Quast­hoff, der „Das Lied“ 2009 ins Leben gerufen hat. Der Wett­be­werb findet alle zwei Jahre statt, bis 2015 in Berlin und seit 2017 in Heidel­berg.

