Lau­rent Hil­aire wird neuer Direktor des Baye­ri­schen Staats­bal­letts. Der Fran­zose folgt auf den Russen Igor Zelensky, wie Bay­erns Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU) am Don­nerstag in Mün­chen bekanntgab. Er werde bereits am kom­menden Montag das Amt antreten.

Dorny, Blume, Hil­aire, Jurowski

„Lau­rent Hil­aire ist eine inter­na­tional hoch­ge­schätzte, bes­tens ver­netzte Füh­rungs­kraft und Künst­ler­per­sön­lich­keit“, sagte Blume. „Mit seinem großen Erfah­rungs­schatz und seiner her­aus­ra­genden Exper­tise ist er genau der Rich­tige, den erfolg­rei­chen Weg des inter­na­tional renom­mierten Baye­ri­schen Staats­bal­letts fort­zu­führen und zugleich neue Akzente zu setzen.“

Der 59-jäh­rige Hil­aire tanzte in seiner aktiven Zeit an der Pariser Oper, deren Bal­lett­meister er 2005 wurde. 2017 über­nahm er die Bal­lett­di­rek­tion am renom­mierten Sta­nis­lawski und Nemi­ro­witsch-Dant­schenko Musik­theater in Moskau. Drei Tage nach Beginn des rus­si­schen Ein­mar­sches in die Ukraine legte er sein Amt nieder und reiste aus.

Zelensky gab Anfang April seinen Rück­tritt bekannt. „Pri­vate Fami­li­en­an­ge­le­gen­heiten“ for­derten seine volle Auf­merk­sam­keit und Zeit, erklärte er. Medi­en­be­richten zufolge war der Bal­lett­di­rektor wegen seines Enga­ge­ments für eine rus­si­sche Stif­tung in die Kritik geraten, die ein rus­si­sches Kul­tur­zen­trum auf der annek­tierten Halb­insel Krim eröffnet hat.

Unter Zelen­skys Lei­tung habe das Baye­ri­sche Staats­bal­lett große künst­le­ri­sche Erfolge gefeiert und zahl­reiche welt­be­rühmte Bal­lett­stars nach Mün­chen geholt, erklärte Kunst­mi­nister Blume. Er freue sich, dass mit Hil­aire ein her­aus­ra­gender Künstler für dessen Nach­folge gewonnen werden konnte.

Die Spiel­zeit 2022⁄ 23 der Baye­ri­schen Staats­oper steht unter dem Motto „Gesänge von Krieg und Liebe“. Ins­ge­samt stehen zehn Opern-Neu­pro­duk­tionen und drei im Bal­lett auf dem Pro­gramm, sagte Staats­in­ten­dant Serge Dorny. Gene­ral­mu­sik­di­rektor Vla­dimir Jurowski diri­giert die Eröff­nungs­pre­miere „Cosi fan tutte“ von Wolf­gang Ama­deus Mozart, „Krieg und Frieden“ von Sergej Pro­kofjew und „Hamlet“ von Dean Brett. Zudem steht die Saison im Zei­chen des 500-jäh­rigen Jubi­läums des Baye­ri­schen Staatsorchesters.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.