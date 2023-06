Speranza Scap­pucci wird Erste Gast­di­ri­gentin am Royal Opera House in London. Die gebür­tige Italie­nerin über­nimmt das Amt ab der Saison 2025⁄ 26 , teilte das Haus am Montag mit. Mit Daniele Gatti hatte die Royal Opera zuletzt bis 1997 einen Ersten Gast­di­ri­genten.

Speranza Scap­pucci,

Royal Opera House London

Scap­pucci gab ihr Debüt an der Oper im Londoner Bezirk Covent Garden im vergan­genen Sommer mit Giuseppe Verdis „Attila“. „Wir waren sehr beein­druckt von der wunder­baren Bezie­hung, die sie 2022 mit dem Orchester des Royal Opera House geknüpft hat“, erklärte Direktor Oliver Mears. „Ihre Herz­lich­keit, gepaart mit heraus­ra­gender Musi­ka­lität und einem breiten Reper­toire, machen sie zur perfekten Ergän­zung der Covent Garden-Familie.“

In ihrer neuen Posi­tion wird Scap­pucci ein breites Reper­toire abde­cken, darunter Belcanto-Werke und Opern von Puccini und Verdi. Die Erste Gast­di­ri­gentin wird an der Seite von Jakub Hrůša arbeiten, der eben­falls im September 2025 seine Amts­zeit als Musik­di­rektor der Royal Opera antritt.

Von 2017 bis 2022 war Scap­pucci Musik­di­rek­torin der Opéra Royal de Wallonie-Liège. Im Januar 2022 diri­gierte sie als erste Italie­nerin am Teatro alla Scala in Mailand. Gast­en­ga­ge­ments führten sie an große Opern­häuser wie die Metro­po­litan Opera New York, die Opéra national de Pair, die Wiener und die Berliner Staats­oper, die Semper­oper Dresden und das Opern­haus Zürich. Sympho­ni­sche Werke leitete sie am Pult des Royal Stock­holm Phil­har­monic Orchestra, des Pariser Kammer­or­ches­ters und des Orchestre national de Lyon.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.