Daniele Gatti (61) wird neuer Chef­di­ri­gent der Säch­si­schen Staats­ka­pelle Dresden. Sach­sens Kultur­mi­nis­terin Barbara Klepsch (CDU) und der italie­ni­sche Musiker unter­zeich­neten am Mitt­woch den entspre­chenden Vertrag. Danach beginnt die Amts­zeit am 1. August 2024 und dauert sechs Jahre. Gatti folgt auf Chris­tian Thie­le­mann, dessen Vertrag im Juli 2024 nach dann zwölf Jahren endet.

Daniele Gatti und Barbara Klepsch

Der neue Chef­di­ri­gent stehe dafür, das Spit­zen­ni­veau der Staats­ka­pelle weiterhin zu pflegen und Menschen im Opern­haus der Landes­haupt­stadt zu begeis­tern und zu berühren, sagte Klepsch. „Der Charakter und die Schätze des säch­si­schen Klang­kör­pers sind bei ihm in guten Händen, zugleich wird er neue Akzente und program­ma­ti­sche Entwick­lungen anstoßen.“

Für Gatti als neuen Chef­di­ri­genten hatten die Musiker des Orches­ters votiert. Sein Debüt bei der Staats­ka­pelle hatte Gatti im Februar 2000 gegeben. „Es war ein musi­ka­li­sches Einver­nehmen, wie ich es selten erlebt habe, und der Start­schuss zu einer künst­le­ri­schen Bezie­hung, die sich über die Jahre sowohl in Dresden als auch auf Gast­spielen in aller Welt weiter inten­si­viert hat“, erklärte der Diri­gent.

1961 in Mailand geboren, wo er auch studierte, ist Gatti heute Musik­di­rektor des Orchestra Mozart, Künst­le­ri­scher Berater des Mahler Chamber Orchestra und Chef­di­ri­gent des Teatro del Maggio Musi­cale Fioren­tino. Er war Musik­di­rektor des Teatro dell’Opera in Rom, Chef­di­ri­gent des Royal Concert­ge­bouw Orchestra in Amsterdam und zuvor in ähnli­cher Funk­tion bei Insti­tu­tionen wie der Acca­demia Nazio­nale di Santa Cecilia, dem Royal Phil­har­monic Orchestra, dem Orchestre national de France, dem Royal Opera House in London, dem Teatro Comu­nale di Bologna und dem Opern­haus Zürich tätig. Zudem arbeitet er regel­mäßig mit den Berliner Phil­har­mo­ni­kern, dem Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks und dem Orchestra Filar­mo­nica della Scala.

Neben dem neuen Chef­di­ri­genten präsen­tierte Klepsch eine neue Orches­ter­di­rek­torin für die Säch­si­sche Staats­ka­pelle. Anne­katrin Fojuth über­nimmt den Posten zur Spiel­zeit 2024⁄ 25 , zum Amts­an­tritt der künf­tigen Semper­oper-Inten­dantin Nora Schmid. Fojuth folgt auf Adrian Jones. Sie kommt in glei­cher Posi­tion von der Staats­ka­pelle Berlin. „Ich bin mir sicher, dass sie sich mit großer Hingabe dieser Aufgabe widmen wird und somit das zukünf­tige Leitungs­team der Semper­oper hervor­ra­gend ergänzt“, sagte Schmid.

