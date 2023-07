Der Musik­päd­agoge Philipp Ahner soll neuer Präsi­dent der Hoch­schule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) werden. Der Senat der Hoch­schule hat den 48-Jährigen am Mitt­woch gewählt, wie die Einrich­tung mitteilte. Ahner würde die Nach­folge von Susanne Rode-Brey­mann antreten, deren zweite Amts­zeit am 31. März 2024 endet.

Philipp Ahner

Mit der Entschei­dung schlägt der Senat Ahners Ernen­nung durch das Nieder­säch­si­sche Minis­te­rium für Wissen­schaft und Kultur vor. Der Hoch­schulrat hat diesen Vorschlag bereits begrüßt. Rode-Brey­mann gratu­lierte ihrem desi­gnierten Nach­folger zur Wahl. Sie freue sich, „dass mit ihm ein Kollege mit Hoch­schul­lei­tungs-Erfah­rung und einem inter­es­santen Port­folio von Schwer­punkten gewonnen werden konnte“, sagte sie.

Ahner ist Professor für Musik­päd­agogik und Musik­di­daktik im baden-würt­tem­ber­gi­schen Landes­zen­trum Musik-Design-Perfor­mance sowie Prorektor für Studium, Lehre und Forschung der Staat­li­chen Hoch­schule für Musik Tros­singen. Zudem wirkt er als Vorstands­mit­glied, Koor­di­nator und Experte in Fach­aus­schüssen in renom­mierten Orga­ni­sa­tionen wie dem euro­päi­schen Netz­werk der Musik­hoch­schulen (AEC). Der studierte Hornist und promo­vierte Wissen­schaftler über­zeugte durch seine heraus­ra­gende Exper­tise und Stärke in der Leitung und Weiter­ent­wick­lung von künst­le­ri­schen, wissen­schaft­li­chen und pädago­gi­schen Bildungs- und Kultur­ein­rich­tungen, hieß es.

