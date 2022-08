Mit einem Konzert des National Youth Orchestra of the USA unter der Leitung von Daniel Harding mit Solistin Alisa Weiler­stein beginnt am (heutigen) Freitag das Festival Young Euro Classic. Bis zum 21. August präsen­tieren sich im Konzert­haus Berlin Ensem­bles aus der ganzen Welt mit klas­si­scher und zeit­ge­nös­si­scher Orches­ter­musik. Zu den Gästen zählen Klang­körper aus Portugal, Italien, der Türkei, den Nieder­landen und anderen Ländern.

Young Euro Classic

In Krisen­zeiten wirbt das Festival für ein fried­li­ches Mitein­ander. Dafür stehen etwa die Auftritte des Youth Symphony Orchestra of Ukraine unter der Leitung von Oksana Lyniv (10. August) und des Western Balkans Youth Orchestra mit Orches­ter­gründer Desar Sulej­mani am Pult und Musi­kern aus Alba­nien, Bosnien und Herze­go­wina, Kosovo, Monte­negro, Nord­ma­ze­do­nien und Serbien (14. August).

Nach zwei Jahren pande­mie­be­dingt modi­fi­zierter Ausgaben spielen die Orchester wieder in großen Beset­zungen. Damit setze das Festival „ein bekennt­nis­haftes Signal des Opti­mismus und des Vertrauens in die Kultur, vor allem die klas­si­sche Musik, als menschen­ver­bin­dendes Element unseres zivilen Mitein­an­ders“, sagte der Künst­le­ri­sche Leiter Dieter Rexroth. Die Gesamt­leis­terin Gabriele Minz verwies auf das Festival-Motto „Hier spielt die Zukunft“: „Wir müssen heute die Platt­formen für kultu­rellen Austausch und Bildung schaffen, damit die nächste Genera­tion an einem besseren Morgen arbeiten kann.“

