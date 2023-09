Erst­mals seit fünf Jahren ist das Boston Symphony Orchestra (BSO) wieder beim Musik­fest Berlin aufge­treten. Mit seinem Chef­di­ri­genten Andris Nelsons bot das Ensemble am Dienstag ein quasi ameri­ka­ni­sches Programm. Dabei präsen­tierte sich das Orchester mit nahezu perfektem Klang. Beson­ders die in allen drei Werken gefor­derten Bläser waren unglaub­lich stark.

Mit dem zwei­sät­zigen „Makes­hift Castle“ der 35-jährigen New Yorkerin Julia Adolphe stand eingangs ein Auftrags­werk auf dem Programm, das das BSO 2022 in Tangle­wood urauf­ge­führt hat. Während dem ersten Satz mit verschie­denen Effekten eine Linie fehlte, hinter­ließ der zweite, male­ri­sche Satz mehr Eindruck.

Glanz­punkt des Abends war das Concerto in F des eben­falls in New York gebo­renen George Gershwin, unter anderem dank des virtuosen Jean-Yves Thibaudet am Klavier. Unter Nelsons« Leitung war ihm das Orchester nicht nur Begleiter, sondern gleich­wer­tiger Partner. Sowohl der Solist als auch die Bostoner bril­lierten mit präziser Jazz-Rhythmik und breiter, klang­li­cher Farb­pa­lette. Auch hervor­zu­heben ist die Leis­tung des Solo-Trom­peter, der einen perfekten jazzigen Sound kreierte. Direkt nach dem letzten Ton brach schon Jubel im Saal aus.

Nach der Pause erklang Igor Stra­win­skys Ballett-Musik „Petruschka“ in der revi­dierten, 1946⁄ 47 in Los Angeles entstan­denen Fassung. Auch diese „Burlesken Szenen in vier Bildern“ spielte das Orchester wie aus einem Guss und ohne Effekt­ha­scherei. Am Schluss gab es viel Applaus und Bravo-Rufe.

Der Lette Nelsons ist seit 2014 Chef­di­ri­gent des Boston Symphony Orchestra. 2018 wurde er zudem Kapell­meister des Gewand­haus­or­ches­ters zu Leipzig und führte beim Musik­fest Berlin seine beiden Wirkungs­stätten zusammen: Mit dem BSO und den Chören des Leip­ziger Gewand­hauses inter­pre­tierte er damals die 3. Symphonie von Gustav Mahler.

Mit dem Musik­fest starten die Berliner Klang­körper – die Phil­har­mo­niker, das Deut­sche Symphonie-Orchester, das Konzert­haus­or­chester mit seiner neuen Chef­di­ri­gentin Joana Mall­witz sowie das Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester – und inter­na­tio­nale Orchester, Ensem­bles und Solisten jeweils in die neue Spiel­zeit. In diesem Jahr stehen bis zum 18. September mehr als 60 Kompo­si­tionen auf dem Programm. Spiel­stätten des Musik­fests 2023 sind der Große Saal und der Kammer­mu­sik­saal der Phil­har­monie Berlin sowie bei einem Konzert die Geth­se­ma­n­e­kirche.

