Der Bund schreibt noch einmal sein Förder­pro­gramm für öffent­lich und frei finan­zierte Orchester und Ensem­bles aus. In diesem Jahr werden 4,8 Millionen Euro zur Verfü­gung gestellt, teilte Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag mit. Unter­stützt werden Projekte, die sich mit Fragen der Nach­hal­tig­keit und Folgen der Klima­krise ausein­an­der­setzen. Klang­körper können bis zu 400.000 Euro für einen Zeit­raum von bis zu zwei Jahren bean­tragen.

Claudia Roth

Der Kultur­be­trieb könne einen wich­tigen Beitrag dazu leisten, um die Welt nach­hal­tiger und gerechter zu gestalten, erklärte Roth. Viele Orchester und Ensem­bles wollten dabei mitwirken, hätten aber nicht immer die finan­zi­ellen und zeit­li­chen Frei­räume. „Zum Abschluss unseres Exzel­lenz­pro­gramms möchten wir noch einmal Orchester und Ensem­bles darin unter­stützen, ihre Ideen und Projekte für Nach­hal­tig­keit und Diver­sität umzu­setzen. Damit fördern wir zugleich die Zukunfts­fä­hig­keit, Viel­falt und Inno­va­ti­ons­kraft unserer Orches­ter­kultur“, sagte die Minis­terin.

Das 2017 gestar­tete Programm „Exzel­lente Orches­ter­land­schaft“ sollte ursprüng­lich nur bis 2022 laufen. Die Corona-Pandemie habe jedoch den Spiel­be­trieb aller Klang­körper stark einge­schränkt, so dass viele Vorhaben nicht oder nur in redu­zierter Form umge­setzt werden konnten, hieß es. Daher werde das Programm in diesem Jahr noch einmal fort­ge­setzt.

Voraus­set­zung für eine Teil­nahme ist, dass die Projekte nicht der regu­lären Arbeit des Klang­kör­pers zuzu­rechnen sind und im Inland durch­ge­führt werden. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury. Im vergan­genen Jahr haben unter anderem die Dresdner Phil­har­monie, das Ensemble Reso­nanz und das Jewish Chamber Orchestra eine Förde­rung erhalten.

