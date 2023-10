Bei der Verlei­hung der briti­schen Gramo­phone Clas­sical Music Awards ist die Deut­sche Kammer­phil­har­monie Bremen als „Orchester des Jahres“ ausge­zeichnet worden. Der Klang­körper erhielt mehr als 21 Prozent der 34.000 abge­ge­benen Stimmen in der einzigen Kate­gorie, in der die Leser entscheiden, teilte die Zeit­schrift „Gramo­phone“ am Mitt­woch­abend in London mit.

Dame Feli­city Lott erhält

Gramo­phone Award

Die briti­sche Sopra­nistin Dame Feli­city Lott wurde für ihr Lebens­werk geehrt. Die 76-Jährige habe in ihrer Karriere große Opern­rollen von Mozart und Strauss inter­pre­tiert, aber mit Hingabe auch Lieder­abende gegeben und als Grün­dungs­mit­glied von Graham John­sons „Songmaker’s Almanac“ eine neue Gene­ra­tion an diese Kunst­form heran­ge­führt.

„Künstler des Jahres“ wurde die fran­zö­si­sche Sopra­nistin Véro­nique Gens. Die Auszeich­nung als „Young Artist of the Year“ ging an die US-ameri­ka­ni­sche Geigerin Stella Chen. Den Preis für die „Aufnahme des Jahres“ erhielt das Danish National Symphony Orchestra unter Fabio Luisi für seine Einspie­lung der Sympho­nien Nr. 4 und 5 von Carl Nielsen. Als „Label des Jahres“ wurde die schwe­di­sche Firma BIS im 50. Jahr ihres Bestehens ausge­zeichnet. Neben den Sonder­preisen gab es Preise für Aufnahmen in elf Kate­go­rien.

Die Gramo­phone Awards werden seit 1977 jähr­lich von dem briti­schen Magazin „Gramo­phone“ vergeben. Sie zählen zu den wich­tigsten Preisen für klas­si­sche Musik.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.