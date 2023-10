Der Geschäfts­führer des König­lich Däni­schen Thea­ters in Kopen­hagen, Kasper Holten, bleibt drei weitere Jahre im Amt. Der Vorstand verlän­gerte Holtens Vertrag bis Sommer 2027, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. „Ich danke ihm und dem Kultur­mi­nis­te­rium, dass sie sich auf zufrie­den­stell­enge Bedin­gungen für seine Verlän­ge­rung geei­nigt haben“, sagte der Vorstands­vor­sit­zende Bertel Haarder.

Kasper Holten

Der 50-jährige Holten hat seit 2018 die Gesamt­lei­tung am Det Konge­lige Teater. „Es waren ein paar wilde Jahre“, erklärte er. Bei seinem Amts­an­tritt habe niemand mit einer Pandemie gerechnet. „Aber ich bin stolz darauf, dass es uns gemeinsam so fantas­tisch gelingt, viele Menschen ins Theater zu bringen – mehr als je zuvor in der Geschichte des Thea­ters.“ Der Bedarf an Live-Kunst und gemein­samen Live-Erleb­nissen sei jetzt noch größer.

Holten wirkte bereits von 2000 bis 2011 als Opern­di­rektor am König­lich Däni­schen Theater. Von 2011 bis 2017 hatte er die gleiche Posi­tion am Royal Opera House Covent Garden in London, ehe er als Gesamt­leiter wieder nach Kopen­hagen zurück­kehrte.

Als Regis­seur hat Holten mehr als 80 Opern, Schau­spiele und Musi­cals in Europa, den USA, Russ­land, Israel, Austra­lien, Argen­ti­nien, China und Japan auf die Bühne gebracht. Er insze­nierte unter anderem an der Wiener Staats­oper, der Deut­schen Oper Berlin, dem Teatro alla Scala in Mailand und dem Teatro Colón in Buenos Aires und bei den Bregenzer Fest­spielen. In den Jahren 2003 bis 2006 schuf er die erste Produk­tion von Richard Wagners „Der Ring des Nibe­lungen“ am König­lich Däni­schen Theater seit 1912. Das Haus besteht aus den Sparten Schau­spiel, Oper, Ballett und Konzert.

