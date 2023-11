Frank­furt am Main: Mit lebhaftem Beifall begrüßte das nahezu ausver­kaufte Haus am Sonn­tag­abend die Frank­furter Erst­auf­füh­rung von György Ligetis Welt­un­ter­gangs­oper „Le Grand Macabre“ in der über­ar­bei­teten engli­schen Version von 1996. Aus der schlüs­sigen Sicht von Regis­seur Vasily Bark­hatov wird die Haupt­figur Nekrozar nicht zur allmäch­tigen Inkar­na­tion des Todes, sondern zum unschein­baren Leichen­wa­gen­fahrer und gesell­schaft­li­chen Underdog, von dessen lang­jäh­riger Unter­gangs­pro­phetie niemand beein­druckt ist. Erst als Fernseh-Meldungen aus der ganzen Welt den Einschlag eines Kometen ankün­digen, sind die Menschen teil­weise bereit, ihm zuzu­hören.

„Le Grand Macabre“

Für das erste Bild wuchtet Bühnen­bildner Zinovy Margolin einen gewal­tigen Auto­bahn­zu­bringer mit vielen Autos, einer Poli­zei­streife, Taxis und einem großen Camping­wagen auf die Bühne, in denen durch­schnitt­liche Menschen mit der drohenden Welt­zer­stö­rung umzu­gehen versu­chen. Im zweiten Teil gibt sich die mit Koks und Alkohol aufge­putschte Upper­class im stil­echt errich­teten „Luxus Royal Palace Night­club“ der finalen Orgie hin. Olga Shaish­me­lash­vilis Kostüme befeuern den Tanz auf dem Vulkan mit einem wahren Ausstat­tungs­rausch. Ob Pharao mit schwarzen Flügeln, Napo­leon, Dschingis Khan oder Kleo­patra: Bis zum Schluss entdeckt man immer neue Roben des versnobten Party­volks.

Gesungen und musi­ziert wird auf aller­höchstem Niveau: Am Pult surft der neue Gene­ral­mu­sik­di­rektor Thomas Guggeis mit seinen Musi­kern stil­si­cher durch 500 Jahre Opern­ge­schichte und beweist dabei von der eröff­nenden „Toccata für zwölf Auto­hupen“ bis zur abschlie­ßenden Passa­ca­glia trotz des stän­digen Wech­sels zwischen extremen Pres­tis­simi und ener­vie­render Lang­sam­keit Nerven wie Draht­seile. Zu Recht holt er am Ende das komplette, immer wieder bis an die Grenzen der Über­for­de­rung getrie­bene Orchester zum Schluss­ap­plaus auf die Bühne. Die aufre­gendsten Sänge­rinnen stammen aus dem Ensemble: Sopra­nistin Anna Nekhames in der rasanten Doppel­rolle als Venus und Chef der Gepopo sprengt alle Grenzen, ebenso Eliza­beth Reiter als Amanda und die wand­lungs­fä­hige Karo­lina Makula in der Rolle Amandos. Über­ra­gend auch die Gäste Eric Jurenas (Fürst Go-Go), die wollüs­tige Mesca­lina von Claire Barnett-Jones und der von Einsam­keit umwehte Simon Neal als Nekrotzar. Alle geben am Premie­ren­abend ihr überaus beein­dru­ckendes Rollen­debüt.

