Die deutsch­spra­chigen Opern­häuser fordern von den öffent­li­chen Rechts­trä­gern die voll­stän­dige Über­nahme von Tarif­er­hö­hungen. „Nur so können wir unsere Kunst, die in diesen wider­sprüch­li­chen Zeiten für die Menschen wich­tiger ist denn je, weiter ausüben und zu ihnen bringen“, sagte die Vorsit­zende der Deutsch­spra­chigen Opern­kon­fe­renz, Susanne Moser, am Samstag nach einem Treffen der DOK-Vertreter in der Komi­schen Oper Berlin. Die Häuser könnten die zu erwar­tenden Kosten­stei­ge­rungen nicht einmal ansatz­weise auffangen.

Susanne Moser

Berlins neuer Kultur­se­nator Joe Chialo (CDU) erklärte, die Exis­tenz der drei großen Berliner Opern­häuser einschließ­lich des Staats­bal­letts zu sichern. Dies sei „ein klares Bekenntnis zur Oper als wich­tigem kultu­rellen Arbeit­geber der Stadt mit insge­samt fast 2.000 Beschäf­tigten“, sagte er. Fast 600.000 Besu­cher im vergan­genen Jahr seien „ein tolles Aushän­ge­schild“ für die harte Arbeit und den Erfolg all derer die an der Staats­oper Unter den Linden, der Deut­schen Oper Berlin, der Komi­schen Oper und dem Staats­bal­lett Berlin vor und hinter den Kulissen tätig sind.

Die Opern­kon­fe­renz verbindet die 13 größten Häuser aus Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz sowie drei asso­zi­ierte Mitglieds­bühnen aus London, Mailand und Paris. Die Inten­danten, Geschäfts­führer und Opern­di­rek­toren treffen sich zwei Mal im Jahr.

