Die Bregenzer Fest­spiele zeigen im kommenden Jahr erst­mals Gioa­chino Rossinis Oper „Tancredi“. Das Stück feiert am 18. Juli 2024 Première im Fest­spiel­haus, teilten die Veran­stalter am Dienstag in Wien mit. Regie führt Jan Philipp Gloger, der damit sein Debüt in Bregenz gibt. Am Pult der Wiener Sympho­niker steht Yi-Chen Lin. Die aus Taiwan stam­mende und in Wien lebende Diri­gentin leitet in diesem Jahr Auffüh­rungen von Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ auf der Bregenzer Seebühne.

Jan Philipp Gloger

Der 1981 in Hagen gebo­rene Gloger ist Schau­spiel­di­rektor am Staats­theater Nürn­berg und seit 2010 auch als Opern­re­gis­seur tätig. Unter anderem hat er am Opern­haus Zürich, an der Semper­oper Dresden, an der Oper Frank­furt, an der Neder­landse Opera Amsterdam, bei den Bayreu­ther Fest­spielen und am Royal Opera House in London insze­niert.

Die Fest­spiel­saison 2024 ist die letzte unter der Inten­danz von Elisa­beth Sobotka, die in glei­cher Posi­tion an die Berliner Staats­oper Unter den Linden wech­selt. Als Spiel auf dem See steht in den kommenden beiden Jahren Carl Maria von Webers „Der Frei­schütz“ auf dem Programm. Neue Inten­dantin wird ab 2025 die finni­sche Mezzo­so­pra­nistin Lilli Paas­ikivi. Die erste Neupro­duk­tion unter deren künst­le­ri­scher Leitung soll 2026 statt­finden.

