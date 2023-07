Das Londoner Royal College of Music (RCM) hat James Williams zum neuen Direktor ernannt. Williams werde das Amt am 1. September 2024 als 11. Direktor über­nehmen, teilte die Hoch­schule am Donnerstag mit. Er folgt auf Colin Lawson, der Ende August nach fast 20 Jahren in den Ruhe­stand gehen wird.

James Williams

Williams ist seit 2016 Geschäfts­führer des Royal Phil­har­monic Orchestra. Zuvor war er acht Jahre lang beim Phil­har­monia Orchestra tätig. Mit einem Hinter­grund in Musik­päd­agogik wirkte er auch als Programm­ma­nager am Royal Nort­hern College of Music in Manchester und als Regio­nal­leiter des Yehudi-Menuhin-Musik­erzie­hungs­pro­gramms „Live Music Now“.

Der künf­tige Direktor sei ein hoch­an­ge­se­henes Mitglied der Musik­in­dus­trie, erklärte der Vorsit­zende des Rates des Royal College of Music, Lord Guy Black. „Sein Fach­wissen, seine globale Perspek­tive und sein Wissen über den Musik­beruf werden für unsere Studenten und den inter­na­tio­nalen Ruf des RCM von großem Nutzen sein“.

Williams nannte es eine große Ehre, die Musik­hoch­schule in das nächste Kapitel ihrer Entwick­lung zu führen. Er wolle die Grün­dungs­prin­zi­pien des Colleges und das Enga­ge­ment für seine Studenten ehren, den Zugang erwei­tern, sich für den Wert der Musik­aus­bil­dung einsetzen und den Ruf des RCM für künst­le­ri­sche Exzel­lenz aufrecht­erhalten. Der bishe­rige Direktor Lawson wünschte seinem Nach­folger viel Erfolg. Er freue sich darauf, „in den kommenden Monaten mit ihm zusam­men­zu­ar­beiten, um einen naht­losen Über­gang zu gewähr­leisten“.

Das Royal College of Music wurde 1883 vom dama­ligen Prince of Wales, dem späteren König Edward VII., gegründet und zählt zu den bedeu­tendsten Konser­va­to­rien der Welt. Aus der Hoch­schule gingen einige der wich­tigsten Persön­lich­keiten des briti­schen und inter­na­tio­nalen Musik­le­bens hervor, darunter die Kompo­nisten Gustav Holst und Benjamin Britten, die Diri­genten Leopold Stokowski und Roger Norrington, die Sopra­nistin Joan Suther­land, der Flötist James Galway und die Cellistin Natalie Clein. Aktuell werden am RCM mehr als 900 Studenten aus über 50 Ländern ausge­bildet. Direktor der Hoch­schule ist Colin Lawson, die Präsi­dent­schaft hat seit 1993 Prinz Charles, der heutige König Charles III. von Groß­bri­tan­nien und Nord­ir­land, inne.

