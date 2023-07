Das Klavier-Festival Ruhr hat in diesem Jahr rund 40.000 Besu­cher ange­zogen. Das seien knapp 50 Prozent mehr als 2022, bilan­zierte Inten­dant Franz Xaver Ohnesorg am Donnerstag in Essen. Die Zuschauer erlebten 83 Pianisten auf 33 Podien in 22 Städten.

Klavier-Festival Ruhr

Zu der letzten seiner 28 Spiel­zeiten begrüßte Ohnesorg zahl­reiche Künstler, die dem Festival seit Jahr­zehnten die Treue halten. So gab Jan Lisiecki seinen 16. Auftritt, Sir András Schiff seinen 24., Grigory Sokolov seinen 25., und Elisa­beth Leons­kaja war zum 26. Mal zu erleben. Den Rekord mit 54 Auftritten seit 1996 hält der Lied­pia­nist Graham Johnson.

Den seit 1998 verge­benen Preis des Klavier­fes­ti­vals Ruhr verlieh Ohnesorg diesmal bewusst nicht an einen Pianisten, sondern an Anne-Sophie Mutter. Die Violi­nistin trat seit ihrem Debüt 1995 zum 15. Mal bei dem Festival auf.

Im Abschluss­kon­zert am Freitag erklingt unter anderem die Urauf­füh­rung des neuen Klavier­kon­zerts des US-ameri­ka­ni­schen Kompo­nisten Philip Glass mit der japa­ni­schen Pianistin Maki Name­kawa und dem MDR-Sinfo­nie­or­chester unter Dennis Russell Davies.

Ohnesorg (75) lässt seinen Vertrag zum Jahres­ende auslaufen. Seine Nach­fol­gerin, die Musik- und Kultur­wis­sen­schaft­lerin Katrin Zagrosek (Jahr­gang 1975) über­nimmt den Posten zum 1. Januar 2024. Bereits zum 1. April 2023 wurde sie neben Ohnesorg in den Vorstand der Stif­tung Klavier-Festival Ruhr und in die Geschäfts­füh­rung der Klavier-Festival Ruhr Spon­so­ring und Service GmbH bestellt.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.