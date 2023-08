Der Südko­reaner Hankyeol Yoon hat den Herbert von Karajan Young Conduc­tors Award 2023 gewonnen. Der 29-Jährige setzte sich im Finale gegen Vitali Alek­seenok aus Belarus und den Öster­rei­cher Tobias Wögerer durch, teilten die Salz­burger Fest­spiele am Sonn­tag­abend mit. Insge­samt hatten sich 323 Frauen und Männer aus 54 Nationen beworben. „Die Kandi­daten haben, wenn auch auf eine sehr unter­schied­liche Weise, hervor­ra­gende Arbeit geleistet“, erklärte der Diri­gent und Jury­vor­sit­zende Manfred Honeck. „Allen gemein ist, dass sie sich in den so wich­tigen Dienst der Musik gestellt haben.“

Hankyeol Yoon (r.) mit Manfred Honeck

Der Young Conduc­tors Award wird alle zwei Jahre von den Salz­burger Fest­spielen und dem Eliette und Herbert von Karajan Institut ausge­richtet. Die Auszeich­nung wurde heuer zum elften Mal verliehen. Sie ist mit 15.000 Euro dotiert. Darüber hinaus beinhaltet der Preis das Dirigat eines Fest­spiel­kon­zerts mit dem ORF Radio-Sympho­nie­or­chester Wien. Dieses Konzert wird aufge­zeichnet und erscheint als CD in der Edition Salz­burger Fest­spiel­do­ku­mente.

Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern des Young Conduc­tors Award zählen der Lette Ainārs Rubikis (2011), die Litauerin Mirga Graži­nytė-Tyla (2012), der Schweizer Lorenzo Viotti (2015) und zuletzt der Brite Joel Sandelson (2021).

