Der US-ameri­ka­ni­sche Tenor Stephen Gould ist eigenen Angaben zufolge unheilbar krank. „Bei mir wurde Gallen­gang-Krebs mit Kompli­ka­tionen diagnos­ti­ziert“, teilte der Sänger (Jahr­gang 1962) auf seiner Website mit. „Es ist ein Cholangio-Karzinom, eine tödliche Krank­heit, mit einer Prognose auf wenige bis höchs­tens zehn Monate Lebens­zeit. Hierfür gibt es keine Heilung“, fügte er hinzu.

Stephen Gould

Der aus dem US-Bundes­staat Virginia stam­mende Helden­tenor ist einer der welt­weit bedeu­tendsten Wagner­sänger unserer Zeit. Regel­mäßig gastierte er an den Opern­häu­sern in Amsterdam, Berlin, Dresden, London, Paris und Zürich. In der Wiener Staats­oper wurde ihm 2015 der Titel „Öster­rei­chi­scher Kammer­sänger“ verliehen. Bei den Bayreu­ther Fest­spielen, wo er als Publi­kums­lieb­ling gilt, musste er in diesem Jahr die Titel­par­tien in „Tristan und Isolde“ sowie in „Tann­häuser“ abgeben.

Ende August verkün­dete Gould seinen Rückzug von der Bühne. „Ich werde mich erstmal voll und ganz auf meine Gesund­heit konzen­trieren“, erklärte er. Mit der Bekannt­gabe der tatsäch­li­chen Schwere seiner Erkran­kung habe er das Ende der Richard-Wagner-Fest­spiele in Bayreuth abge­wartet, teilte der Sänger jetzt mit. „Ich wollte die groß­ar­tigen Errun­gen­schaften des dies­jäh­rigen Festi­vals nicht über­schatten.“ Er danke Bayreuth dafür, ihn über die Auffüh­rung von Wagners Werken „alles gelehrt zu haben, was ich zu lernen gehofft hatte“, betonte Gould, der abwech­selnd in den USA und in Wien lebt.

