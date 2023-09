Der Musik­di­rektor der Volks­oper Wien, Omer Meir Wellber, gibt seinen Posten zum Jahres­ende ab. „Schweren Herzens und nach reif­li­cher Über­le­gung“ habe der 41-Jährige „aus persön­li­chen Gründen“ seinen Rückzug erklärt, teilte das Haus am Mitt­woch mit. Seine Nach­folge über­nimmt ab 1. Januar 2024 der Brite Ben Glass­berg, bisher Erster Gast­di­ri­gent.

Omer Meir Wellber

Wellber war im September 2022 mit Beginn der Direk­tion von Lotte de Beer an der Wiener Volks­oper ange­treten. Neben der Leitung von Neupro­duk­tionen und Reper­toire­vor­stel­lungen sollte er haupt­ver­ant­wort­lich für den musi­ka­li­schen Bereich und die Entwick­lung von Ensemble, Orchester und Chor sein. Sein Vertrag hatte eine Lauf­zeit über fünf Jahre. Im Februar 2023 wurde Wellber zum Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Hambur­gi­schen Staats­oper ernannt. Volks­oper-Inten­dantin de Beer sah darin die Möglich­keit einer künst­le­ri­schen Zusam­men­ar­beit beider Häuser.

Nach Well­bers Rück­tritts­an­kün­di­gung erklärte de Beer: „Ich bin unglaub­lich dankbar für die Art und Weise, wie er das musi­ka­li­sche Profil der Volks­oper in der Vorbe­rei­tungs­zeit und unserer ersten Saison mitge­staltet hat. Dennoch respek­tiere und unter­stütze ich seine Entschei­dung.“

Wellber bezeich­nete es als „wahres Privileg“, mit dem Orchester, dem Chor, den Solisten, dem künst­le­ri­schen Team und der Inten­dantin „so außer­ge­wöhn­liche Momente erlebt zu haben“. Der Diri­gent bleibt der Volks­oper noch als Gast erhalten. In dieser Saison ist mit ihm unter anderem die Première von Richard Strauss« Oper „Salome“ geplant, in der Spiel­zeit 2024⁄ 25 soll er zwei weitere Neupro­duk­tionen leiten. Sein Nach­folger werde die Exzel­lenz des Hauses weiter voran­treiben, prognos­ti­zierte Wellber: „Es ist wunderbar, dass mit Ben Glass­berg ein neuer Musik­di­rektor an die Volks­oper kommt, den ich als junges Diri­gier­ta­lent geholt habe und der sich hier mit dem Orchester und Haus so perfekt verbunden hat.“

