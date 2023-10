Der Brite Alex Paxton erhält den Claussen-Simon-Kompo­si­ti­ons­preis, der mit 15.000 Euro und einem Kompo­si­ti­ons­auf­trag dotiert ist. Ein neues Werk des 32-Jährigen wird im Früh­jahr 2025 vom NDR Elbphil­har­monie Orchester unter Chef­di­ri­gent Alan Gilbert urauf­ge­führt, wie das Hamburger Konzert­haus am Freitag mitteilte.

Alex Paxton

Eine Jury um Gilbert hatte eine Vorauswahl aus 150 anonym einge­reichten Skizzen getroffen und nach einer „Reading Session“, bei der die Kompo­nisten mit dem Orchester arbeiten konnten, die finale Entschei­dung getroffen. Die Juroren lobten „insbe­son­dere die eigen­stän­dige, unge­wöhn­lich farbige kompo­si­to­ri­sche Sprache Paxtons, die sich dezi­diert von anderen ästhe­ti­schen Posi­tionen der aktu­ellen Neuen Musik unter­scheidet“.

Die Auszeich­nung wurde zum zweiten Mal von der Claussen-Simon-Stif­tung in Koope­ra­tion mit der Elbphil­har­monie Hamburg und dem NDR Elbphil­har­monie Orchester ausge­schrieben. Ziel des Preises ist es, jungen Kompo­nisten bis 35 Jahren die Urauf­füh­rung eines groß ange­legten Werks in einem musi­ka­lisch exzel­lenten Rahmen zu ermög­li­chen und zugleich inhalt­liche und orga­ni­sa­to­ri­sche Beglei­tung im Laufe des Kompo­si­ti­ons­pro­zesses zu bieten. Die erste Preis­trä­gerin 2020 war die Schwedin Lisa Streich, deren Werk „Flügel“ in diesem Jahr urauf­ge­führt wurde.

