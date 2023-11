Die 13-jährige Linda Yuan aus Deutsch­land und die 15-jährige Zypriotin Anna Avra­midou sind die Gewinner der 6. Inter­na­tional Franz Liszt Compe­ti­tion Young Pianists. Beide errangen in ihren Alters­ka­te­go­rien den 1. Preis und jeweils zwei Sonder­preise, wie die Musik­hoch­schule Weimar am Montag mitteilte. Avra­midou erhielt zudem den Grand-Prix für einen Teil­nehmer mit über­ra­genden Fähig­keiten. Eine inter­na­tional besetzte Jury unter Vorsitz des Weimarer Klavier­pro­fes­sors Grigory Gruzman vergab Preise im Gesamt­wert von mehr als 22.000 Euro.

Preis­träger Franz Liszt Compe­ti­tion Young Pianists

In der Kate­gorie bis 13 Jahre wurde der 2. Preis doppelt vergeben: an den Iren Pei Lin Oisin Pu (Jahr­gang 2010) und den 12-jährigen Thai­länder Puri Pueng­pi­p­at­trakul. Der 3. Preis ging an den 2010 in China gebo­renen Ziyu Shao, der auch den Preis der Junior-Jury in seiner Alters­ka­te­gorie erhielt. Bei den 14- bis 17-Jährigen erspielten der Indo­ne­sier Collins Tanu­jaya (17) den 2. Preis und die 2006 in Ungarn gebo­rene Ildikó Rozso­nits den 3. Preis.

Die Compe­ti­tion wurde 2005 als Inter­na­tio­naler Franz-Liszt-Wett­be­werb für Junge Pianisten von der Weimarer Musik­hoch­schule ins Leben gerufen. Wie der Louis-Spohr-Wett­be­werb für Junge Geiger soll der Liszt-Wett­be­werb dem hoch­be­gabten instru­men­talen Nach­wuchs eine inter­na­tio­nale Platt­form bieten. Der Klavier-Wett­be­werb findet alle drei Jahre statt. 2020 wurde er wegen der Corona-Pandemie zunächst auf 2021 verschoben und dann auf 2023.

