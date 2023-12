Der „Preis Inno­va­tion“ der Deut­schen Orchester-Stif­tung geht in diesem Jahr an die Deut­sche Staats­phil­har­monie Rhein­land-Pfalz. Damit würdige die Jury das Modell­pro­jekt „Kompe­tenz­zen­trum für Musik“ des Ensem­bles, teilte die Stif­tung am Mitt­woch mit. Die Auszeich­nung ist mit 20.000 Euro dotiert. Insge­samt hatten sich 29 Klang­körper beworben.

Preis Inno­va­tion

Mit dem Projekt erprobe die Staats­phil­har­monie als erstes Berufs­or­chester in Deutsch­land ein neues Arbeits­mo­dell, um Krea­tiv­po­ten­ziale eines Orches­ters jenseits des normalen Proben- und Auffüh­rungs­be­triebes zu fördern und zu nutzen. Alle Mitar­beiter können bis zu 20 Prozent der Arbeits­zeit für Projekte jenseits des regu­lären Orches­ter­be­triebs einsetzen. „Dieser Modell­ver­such stellt in der deut­schen Orches­ter­land­schaft ein Novum dar und hat das Poten­zial, das Selbst­ver­ständnis und die Arbeits­weise von Orches­tern stark zu verän­dern“, erklärte der Jury­vor­sit­zende Louw­rens Lange­voort. „Wenn es bei diesem Prozess tatsäch­lich gelingt, Orchester als kompe­tente Partner in den Themen­be­rei­chen wie Inklu­sive Stadt­ge­sell­schaft, regio­nales Publikum, Digi­ta­lität, kultu­relle Bildung, Nach­hal­tig­keit und Orga­ni­sa­ti­ons­ent­wick­lung noch stärker als bislang zu etablieren, kann die Posi­tio­nie­rung von Orches­tern als »Kompe­tenz­zen­tren für Musik« gelingen. Diesen mutigen Impuls würdigen wir mit dieser Auszeich­nung.“

Mit dem „Preis Inno­va­tion“ will die Deut­sche Orchester-Stif­tung neue Ansätze würdigen, etwa bei Konzert­for­maten und Programmen, der Ansprache neuer Ziel­gruppen oder des Ensem­ble­ma­nage­ments. Von 2017 bis 2019 als „Preis Inno­va­tives Orchester“ vergeben, können sich seit 2020 auch profes­sio­nelle Chöre und Big Bands bewerben.

