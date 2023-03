Der frühere Kantor des Dresdner Kreuz­chores, Gothart Stier, ist tot. Wie die Stadt Dresden am Dienstag mitteilte, starb der Diri­gent am 2. März nach schwerer Krank­heit. Stier wurde 84 Jahre alt. Er leitete den renom­mierten Knaben­chor von 1991 bis 1994 als 27. Kreuz­kantor in dessen mehr als 800-jähriger Geschichte.

Gothart Stier (1938 – 2023)

Mit Stier verliere die Musik­welt einen versierten Chor­leiter und Kirchen­mu­siker, erklärte Dres­dens Kultur­bür­ger­meis­terin Anne­katrin Klepsch (Linke). Die säch­si­sche Landes­haupt­stadt sei ihm zu Dank verpflichtet, „dass er den Dresdner Kreuz­chor in der von zahl­rei­chen Unsi­cher­heiten geprägten Zeit Anfang der 90er Jahre künst­le­risch auf inter­na­tio­nalem Niveau gehalten hat“, würdigte sie.

Der 1938 in Magde­burg gebo­rene Stier erhielt seine erste musi­ka­li­sche Ausbil­dung im Stadt­sin­ge­chor zu Halle. Anschlie­ßend studierte er Diri­gieren und Kirchen­musik in Leipzig. Von 1963 bis 1991 wirkte er als Kantor und Orga­nist an der Frie­dens­kirche in Leipzig-Gohlis. Zudem leitete er von 1983 bis 1984 den Münchner Bach-Chor und das Münchner Bach-Orchester. Nach seiner Zeit beim Dresdner Kreuz­chor über­nahm Stier 1994 die künst­le­ri­sche Leitung des Monte­verdi-Chores Hamburg, die er bis 2018 inne­hatte. Von 1995 bis 2010 war er zudem künst­le­ri­scher Leiter der Robert-Franz-Sing­aka­demie. Ab 2003 kehrte er für drei Jahre als Chor­di­rektor zum Stadt­sin­ge­chor zu Halle zurück.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.