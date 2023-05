Der Pianist Menahem Pressler ist tot. Er ist am Samstag „fried­lich gestorben“, wie die Jacobs School of Music der Indiana Univer­sity mitteilte, an der der Künstler lange Jahre unter­richtet hatte. Der gebür­tige Magde­burger wurde 99 Jahre alt.

Mehr als fünf Jahr­zehnte war Pressler der Pianist des 1955 von ihm mitge­grün­deten Beaux Arts Trios. In der Zeit hatte das Ensemble fünf Geiger, zuletzt Daniel Hope, und drei Cellisten. Nach der Auflö­sung des welt­weit gefei­erten Trios nahm Pressler im Alter von 85 Jahren seine Karriere als Klavier­so­list wieder auf. Als Kammer­mu­siker spielte er mit etwa mit dem Juil­liard String Quartet, dem Emerson String Quartet und dem Quatuor Ebène Mit fast 90 Jahren arbei­tete er mit dem Tenor Chris­toph Prégar­dien zusammen und inter­pre­tierte erst­mals Schu­bers Lieder­zy­klus „Wind­er­reise“.

1939 aus Nazi-Deutsch­land nach Israel geflohen, begann Press­lers Karriere 1946 mit dem Sieg beim Inter­na­tio­nalen Debussy-Klavier­wett­be­werb in San Fran­cisco, gefolgt von seinem Debüt mit dem Phil­adel­phia Orchestra unter der Leitung von Eugene Ormandy. In seinem Leben trat der Pianist in Nord­ame­rika, Europa und Asien auf und spielte mit prak­tisch allen führenden Orches­tern der Welt. Viele zeit­ge­nös­si­sche Kompo­nisten schrieben Werke für Pressler. Neben seinen Konzert­ak­ti­vi­täten wirkte der Pianist auch als Pädagoge, viele seiner Schüler sind heute selbst bekannte Musiker und Lehrer.

Zu Press­lers zahl­rei­chen Auszeich­nungen gehören Ehren­dok­tor­würden wie von der Manhattan School of Music in New York, der Royal Academy of Music London und der Ben-Gurion-Univer­sität Be’er Sheva. Sein Lebens­werk würdigten unter anderem das Gramo­phone Maga­zine, die Inter­na­tional Chamber Music Asso­cia­tion und der deut­sche Musik­preis Echo Klassik. 2005 wurde er mit dem Bundes­ver­dienst­kreuz I. Klasse des Bundes­prä­si­denten, der höchsten Auszeich­nung Deutsch­lands, und dem Commander des Ordens der Künste und der Lite­ratur, der höchsten kultu­rellen Auszeich­nung Frank­reichs, geehrt.

„Pressler war ein bril­lanter Pianist, ein außer­ge­wöhn­li­cher Lehrer und eine sanfte Seele, die Gene­ra­tionen von Pianisten auf der ganzen Welt unaus­lösch­lich geprägt hat“, erklärte der Dekan der Indiana Univer­sity, Abra Bush. „Er glaubte, dass seine »Leis­tung seine Praxis beein­flusste und seine Praxis seine Leis­tung beein­flusste«, und er liebte nichts mehr als das Üben.“ Pressler stehe für die große Kraft und Wirkung, die Musik entfalten kann, würdigte die deut­sche Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth (Grüne). „Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Jahr­hun­dert­mu­siker. Er wird uns und der Musik fehlen.“

