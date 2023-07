Die Baye­ri­sche Staats­oper bekommt einen neuen Chor­di­rektor. Mit Beginn der Spiel­zeit 2023⁄ 24 über­nimmt Chris­toph Heil den Posten, wie das Haus am Freitag mitteilte. Der deutsch-öster­rei­chi­sche Diri­gent und Pianist folgt auf Sören Eckhoff (2010–2019), danach war Stel­lario Fagone bis März 2023 kommis­sa­ri­scher Chor­di­rektor.

Chris­toph Heil

Mit dem 1978 gebo­renen Heil habe man einen versierten, umsich­tigen Chor­di­rektor gefunden, sagte Staats­in­ten­dant Serge Dorny. „Nicht nur sein fach­li­ches Können, sondern auch seine zuge­wandte Art gaben den Ausschlag für seine Wahl.“

Heil begann seine Lauf­bahn als Assis­tent des Stutt­garter Opern­chores, bevor er Chor­di­rektor und Kapell­meister am Theater Regens­burg wurde. Später kehrte er als stell­ver­tre­tender Chor­di­rektor an die Oper Stutt­gart zurück und war in der Spiel­zeit 2017⁄ 18 deren Chor­di­rektor. Seit 2019 gastiert er regel­mäßig an inter­na­tional renom­mierten Opern­häu­sern wie in Lyon, Straß­burg und am Brüs­seler Opern­haus La Monnaie. Zudem ist Heil bei den Bayreu­ther Fest­spielen als musi­ka­li­scher Assis­tent des Fest­spiel­chores enga­giert.

An der Baye­ri­schen Staats­oper debü­tierte der Diri­gent in der Spiel­zeit 2022⁄ 23 . Die Leitung des Staats­opern­chores zu über­nehmen, „sei glei­cher­maßen eine Ehre und Verpflich­tung für mich“, sagte er. Er fühle sich dem Ensemble schon jetzt sehr verbunden und freue sich auf die Zusam­men­ar­beit mit allen Kollegen der Staats­oper.

