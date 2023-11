Die Anton-Bruckner-Privat­uni­ver­sität in Linz (ABPU) begrüßt den Posau­nisten Andreas Eitzinger als neuen Professor am Institut für Blech­blas­in­stru­mente und Schlag­werk. Wie die Einrich­tung am Dienstag mitteilte, trat mit dem Winter­se­mester 2023⁄ 24 auch die Schau­spie­lerin Antje Schmidt eine Stelle als Profes­sorin für Schau­spiel an. Mit ihren bedeu­tenden Karrieren als ausübende Künstler und den entspre­chenden pädago­gi­schen Erfah­rungen seien beide ein großer Gewinn für die Univer­sität, erklärte Rektor Martin Rummel.

Andreas Eitzinger

Der 1982 im ober­ös­ter­rei­chi­schen Vöck­la­bruck gebo­rene Eitzinger studierte Posaune an der ABPU. Seit 2006 ist er Solo-Posau­nist beim Tonkünstler-Orchester Nieder­ös­ter­reich und war seit 2012 Professor am Joseph Haydn Konser­va­to­rium Eisen­stadt. „Es ist mir eine große Ehre und Freude, in meine musi­ka­li­sche Heimat zurück­zu­kehren und mein Wissen und meine Erfah­rung an die Studie­renden weiter­zu­geben“, sagte Eitzinger.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.