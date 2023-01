Das Baye­ri­sche Staats­or­chester erwartet zu seinem 500-jährigen Bestehen die Rück­kehr von drei seiner früheren Gene­ral­mu­sik­di­rek­toren. Den Anfang macht Zubin Mehta im Februar, wie das Orchester am Sonntag bei einem Festakt in München mitteilte. Im Oktober und November folgen Kirill Petrenko und Kent Nagano.

Festakt Baye­ri­sches Staats­or­chester

Mit seinem heutigen GMD Vladimir Jurowski geht das Ensemble im September auf eine Euro­pa­tournee. Geplant sind Konzerte unter anderem beim Südtirol Festival Merano, in der Hamburger Elbphil­har­monie, beim Musik­fest Berlin, beim George Enescu Festival Buka­rest, im Londoner Barbican Centre, im Pariser Théâtre des Champs-Élysées, beim Bruck­ner­fest Linz und im Wiener Konzert­haus.

Die Geschichte des Baye­ri­schen Staats­or­ches­ters geht auf die Beru­fung von Ludwig Senfl im Jahr 1523 an den Hof von Herzog Wilhelm IV. zurück. Aus kleinen Anfängen im Dienste der baye­ri­schen Herzöge und Könige wurde allmäh­lich ein großes Opern­or­chester, das bald auch sympho­ni­sche Werke aufführte. Seit dem frühen 19. Jahr­hun­dert veran­staltet das Ensemble im Rahmen der Musi­ka­li­schen Akademie die erste öffent­liche Konzert­reihe in München. Seit der Abschaf­fung der Monar­chie in Bayern 1918 trägt der Klang­körper den heutigen Namen.

Das Baye­ri­sche Staats­or­chester gehört zu den inter­na­tio­nalen Spit­zen­en­sem­bles und vereint Musiker aus 24 Nationen. Es brachte mehrere Opern-Urauf­füh­rungen auf die Bühne des Münchner Natio­nal­thea­ters, darunter Wolf­gang Amadeus Mozarts „Idomeneo“ sowie „Tristan und Isolde“, „Die Meis­ter­singer von Nürn­berg“, „Das Rhein­gold“ und „Die Walküre“ von Richard Wagner.

