Das Luzerner Theater hat in der Saison 2022⁄ 23 insge­samt 87.754 Besu­cher ange­zogen. Die Gäste erlebten 338 Vorstel­lungen und 351 Vermitt­lungs­pro­jekte, teilte das Haus am Montag mit. In der Spiel­zeit davor waren es 68.227 Menschen bei 308 Veran­stal­tungen. Die durch­schnitt­liche Auslas­tung lag bei rund 70 Prozent (Vorjahr: 67,73 Prozent).

Luzerner Theater

Die Opern­sparte bot in der letzten Spiel­zeit neun Neupro­duk­tionen, darunter waren zwei Schweizer Erst­auf­füh­rungen und eine Urauf­füh­rung. Zu den 94 Vorstel­lungen kamen 21.974 Besu­cher (2021/22: 69 Vorstel­lungen und 14.976 Besu­cher).

Der Besu­cher­an­teil von Abon­nenten und Mitglie­dern des Thea­ter­clubs Luzern ging von 25,29 Prozent im Vorjahr auf 17,52 Prozent zurück. Im Bereich Oper sank die Zahl der Abo-Besu­cher von 4.728 auf 2.976. Demge­gen­über wurden 18.998 Einzel­karten verkauft, 2021⁄ 22 waren es 10.248.

Das Luzerner Theater ist ein Mehr­spar­ten­haus mit Oper, Schau­spiel, Tanz sowie Kinder- und Jugend­theater. Inten­dantin ist seit Sommer 2021 die gebür­tige Stutt­gar­terin Ina Karr.

