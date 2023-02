Gustavo Dudamel wird neuer Musik­di­rektor und künst­le­ri­scher Leiter der New Yorker Phil­har­mo­niker. Der 42-jährige Vene­zo­laner über­nimmt den Posten zur Saison 2026⁄ 27 , teilte das Orchester am Diens­tag­abend (Orts­zeit) mit. Sein Vertrag läuft über fünf Jahre. Bereits in der Saison 2025⁄ 26 wird er als desi­gnierter Musik­di­rektor fungieren. Am 20. Februar 2023 soll er auf einer Pres­se­kon­fe­renz offi­ziell als neuer Chef­di­ri­gent vorge­stellt werden.

Dudamel ist seit 2009 musi­ka­li­scher und künst­le­ri­scher Leiter des Los Angeles Phil­har­monic, seit 2021 Musik­di­rektor der Opéra National de Paris und seit 1999 Musik­di­rektor des Simón Bolívar Symphony Orchestra of Vene­zuela. Bei den New Yorker Phil­har­mo­ni­kern stand er erst­mals 2007 am Pult. Bis heute hat er das Orchester in 26 Konzerten diri­giert. Als Musik­di­rektor folgt er auf den Nieder­länder Jaap van Zweden, der seinen Vertrag 2024 auslaufen lässt.

„Wir freuen uns sehr, Gustavo Dudamel als nächsten musi­ka­li­schen und künst­le­ri­schen Leiter der New York Phil­har­monic begrüßen zu dürfen“, sagten die Co-Vorsit­zenden des Verwal­tungs­rats Peter May und Oscar Tang. „Aufbauend auf dem großen Vermächtnis dieses Orches­ters reiht er sich in eine histo­ri­sche Liste ange­se­hener Musik­di­rek­toren ein.“ Dudamel wird der 27. Chef­di­ri­gent in der 180-jährigen Geschichte der New Yorker Phil­har­mo­niker. Zu seinen Vorgän­gern zählen unter anderem Gustav Mahler, Arturo Tosca­nini, Leonard Bern­stein, Pierre Boulez, Zubin Mehta, Kurt Masur und Lorin Maazel.

Dudamel dankte den Musi­kern und der Leitung des New York Phil­har­monic, „dass wir uns gemeinsam auf diese neue und schöne Reise begeben“ und seiner „geliebten Familie“ im Los Angeles Phil­har­monic und dem von ihm gegrün­deten Youth Orchestra Los Angeles, „dass sie mir geholfen haben, durch unzäh­lige Heraus­for­de­rungen und Triumphe zu lernen und zu wachsen“. Er blicke mit Freude und Aufre­gung auf die Welt, die vor ihm in New York liegt, und mit Stolz und Liebe auf seine verblei­bende Zeit in Los Angeles. „Uns alle eint die Über­zeu­gung, dass Kultur eine bessere Welt schafft, und unser Traum, dass Musik ein Grund­recht ist“, betonte Dudamel.

