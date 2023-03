Der Deut­sche Musik­au­toren­preis geht in der Kate­gorie „Nach­wuchs“ an die Kompo­nistin Farzia Fallah und an die Singer-Song­wri­terin Alina Striedl (LUNA). Beide über­zeugten durch heraus­ra­gende Erst­lings­werke und inno­va­tive musi­ka­li­sche Ausdrucks­formen, teilte die Gesell­schaft für musi­ka­li­sche Auffüh­rungs- und mecha­ni­sche Verviel­fäl­ti­gungs­rechte (Gema) am Mitt­woch in München mit.

Farzia Fallah

Der Nach­wuchs­preis würdige Musik­au­toren, die mit außer­ge­wöhn­li­chen Kompo­si­tionen und Texten das aktu­elle Musik­ge­schehen berei­chern und neue Akzente in ihrem Genre setzen, hieß es. Die Auszeich­nungen in den Sparten „Ernste Musik“ und „Unter­hal­tungs­musik“ sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Die in Teheran gebo­rene Fallah habe sich in den letzten Jahren „ein Werk erar­beitet, das durch Präzi­sion sowohl in der Suche nach der Entste­hung des Klangs als auch des Ausdrucks beein­druckt“, resü­mierte die Jury das kompo­si­to­ri­sche Schaffen der 42-Jährigen. „Da ihre Aufmerk­sam­keit so eindeutig auf den Klang gerichtet ist, schafft sie es, gewal­tige Explo­sionen zu kompo­nieren, ohne dass es melo­dra­ma­tisch scheint.“

Die Verlei­hung des Deut­schen Musik­au­toren­preises findet am 30. März 2023 in Berlin statt. Die Auszeich­nung mit verschie­denen Kate­go­rien wird seit 2009 von der Gema vergeben. Die Gesell­schaft mit Sitz in München vertritt nach eigenen Angaben die Urhe­ber­rechte von rund 78.000 Kompo­nisten, Text­au­toren und Musik­ver­le­gern in Deutsch­land sowie von über zwei Millionen Rech­te­inha­bern aus aller Welt.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.