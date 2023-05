Die US-ameri­ka­ni­sche Opern­sän­gerin Grace Bumbry ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie die Nach­rich­ten­agen­turen APA und dpa am Montag unter Beru­fung auf Bumbrys Adop­tiv­sohn David Brewer meldeten, starb die Künst­lerin am Sonntag in einem Kran­ken­haus in ihrer Wahl­heimat Wien. Im vergan­genen Jahr hatte sie einen Schlag­an­fall erlitten.

Grace Bumbry (1937–2023)

Öster­reichs Kunst- und Kultur­mi­nis­terin Andrea Mayer würdigte Bumbry als Ikone der Opern­kunst und eine Wegbe­rei­terin für Gene­ra­tionen von Opern­sän­ge­rinnen nach ihr. „Mit ihrem legen­dären Debut in Bayreuth in den 60ern hat sie entschei­dend zur Gleich­be­rech­ti­gung im Opern­be­trieb beigetragen“, sagte sie.

Die 1937 in St. Louis (US-Bundes­staat Missouri) gebo­rene Bumbry debü­tierte mit 23 Jahren an der Pariser Oper, als erste farbige Person an dem Haus. Nach ihrer Inter­pre­ta­tion der Amneris in Verdis „Aida“ holte sie der Leiter der Bayreu­ther Fest­spiele, Wieland Wagner, als Venus im „Tann­häuser“ auf den Grünen Hügel. Auch ihr Konzert 1962 im Weißen Haus war der erste Auftritt eines afro­ame­ri­ka­ni­schen Opern­sän­gers im Amts­sitz des US-Präsi­denten.

Als Mezzo­so­pran begin­nend, wech­selte Bumbry später in das Sopran-Fach. Neben vielen Opern­auf­tritten in vielen großen Rollen war sie auch eine gefei­erte Lied­sän­gerin. Sie gab welt­weit Meis­ter­kurse und wirkte als Jurorin in Gesangs­wett­be­wer­bern. Zu ihren Ehrungen zählen vier Ehren­dok­tor­würden und der Preis des Kennedy Center in Washington. In Öster­reich wurde ihr der Titel „Kammer­sän­gerin“ verliehen und ihr Lebens­werk beim Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preis geehrt.

1997 trat sie als Opern­sän­gerin zurück. In der Saison 2007⁄ 28 gab sie ihre Konzert-Abschieds­tournee, die von Deutsch­land bis Japan ausver­kauft war. Ein Jahr später 2009 grün­dete sie die „Grace Bumbry Vocal und Opern­aka­demie“ in Berlin. 2010 kehrt sie auf die Opern­bühne zurück, als „Monisha“ in Scott Joplins „Tree­mo­nisha“ am Théâtre du Châtelet in Paris. Im März 2012 sang sie die „Alte Dame“ in Bern­steins „Candide“ an der Deut­schen Oper Berlin. 2013 debü­tierte sie beim Classic Open Air Festival Berlin und war an der Wiener Staats­oper als Gräfin in Tschai­kow­skys „Piqué Dame“ zu erleben.

