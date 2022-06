Der Leitende Drama­turg für Musik­theater, Konzert und Ballett am Theater Plauen-Zwickau, André Meyer, geht nach Görlitz-Zittau. Am dortigen Gerhart-Haupt­mann-Theater wird er ab Herbst Leitender Drama­turg für Musik­theater und Konzert. Das teilte das Theater Plauen-Zwickau, wo Meyer seit 2017 wirkt, am Mitt­woch mit. Er verlässt das Haus aufgrund des Inten­dan­ten­wech­sels.

André Meyer

Der neue Inten­dant Dirk Löschner tritt im August mit einem neuen Leitungs­team an. Als spar­ten­über­grei­fende Chef­dra­ma­turgin mit Schwer­punkt Musik­theater berief er Chris­tina Schmidt, die bishe­rige Opern­di­rek­torin und Chef­dra­ma­turgin am Theater Regens­burg.

Opern­di­rektor und stell­ver­tre­tender Inten­dant wird Horst Kupich, der wie Löschner vom Theater Vorpom­mern kommt. Gene­ral­mu­sik­di­rektor Leo Siberski bleibt auch in der Saison 2022⁄ 23 im Amt. Auch Michael Konstantin wird als Chor­di­rektor und 2. Kapell­meister tätig bleiben. Eine neue Posi­tion wird die der Schau­spiel­musik sein, die der Kompo­nist und Musiker Sebas­tian Undisz einnimmt. Neu aufge­baut wird auch die Sparte Junges Theater, die Brian Völkner leiten wird. Als Ballett­di­rektor und Chef­cho­reo­graf wurde Sergei Vanaev berufen.

