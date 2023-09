Die Komi­sche Oper Berlin hat für die Sanie­rung ihres Stamm­sitzes symbo­lisch den Schlüssel an Stadt­ent­wick­lungs­se­nator Chris­tian Gaebler (SPD) über­geben. „Durch die Baumaß­nahmen wird unser einma­liges Haus in einen zeit­ge­mäßen und ange­mes­senen Zustand mit moderner Theater- und Gebäu­de­technik über­führt“, erklärten die beiden Ko-Inten­danten Susanne Moser und Philip Bröking am Freitag.

Schlüs­sel­über­gabe Komi­sche Oper

Das 1947 errich­tete, denk­mal­ge­schützte Gebäude im Bezirk Mitte wird in den nächsten sechs Jahren saniert, umge­baut und erwei­tert. Daneben sollen etwa der Brand­schutz, die Bühnen­technik und alle tech­ni­schen Anlagen moder­ni­siert werden.

Die Berliner Kultur­ver­wal­tung schätzte die Sanie­rungs­kosten zuletzt auf 478 Millionen Euro. Zunächst wird in dem leeren Gebäude die Bausub­stanz unter­sucht. „Wir sind gespannt, was uns nach 60 Jahren inten­siver Nutzung ohne Grund­in­stand­set­zung erwartet“, sagte Bause­nator Gaebler.

Während der Bauar­beiten wird das Schil­ler­theater zur Inte­rims­spiel­stätte. Diese wird am 15. Oktober mit einem großen Fest eröffnet. Zudem will die Komi­sche Oper jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende einer Saison mit Produk­tionen an anderen Orten in Berlin gastieren. Den Auftakt macht am 16. September Hans Werner Henzes Orato­rium „Das Floß der Medusa“ in einem Hangar des ehema­ligen Flug­ha­fens Tempelhof. Die erste Première im Schil­ler­theater ist am 28. Oktober das Musical „Chicago“ in der Insze­nie­rung des früheren Inten­danten Barrie Kosky.

In der Spiel­zeit 2022⁄ 23 erreichte die Komi­sche Oper mit einer Gesamt­aus­las­tung von knapp 90 Prozent wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Bei den 210 Vorstel­lungen wurden rund 183.500 Besu­cher gezählt.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.