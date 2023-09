Das Lucerne Festival hat in diesem Sommer 84.000 Besu­cher ange­zogen, fast 14.000 mehr als 2022. Die Gesamt­aus­las­tung stieg von 72 Prozent im Vorjahr auf 84 Prozent, wie die Orga­ni­sa­toren am Freitag mitteilten. „Der große Zuspruch des Publi­kums zeigt uns, dass wir den rich­tigen Programm-Mix bieten“, sagte Inten­dant Michael Haef­liger zwei Tage vor dem Abschluss.

Lucerne Festival

Ab dem 8. August bot das größte klas­si­sche Musik­fes­tival der Schweiz insge­samt 112 Veran­stal­tungen im Kultur- und Kongress­zen­trum (KKL), in der Lukas­kirche, der Hoch­schule und an verschie­denen öffent­li­chen Plätzen in der Stadt Luzern. Von den 68 Zahl-Veran­stal­tungen waren elf ausver­kauft, darunter die ersten beiden Konzerte des Lucerne Festival Orchestra, das sein 20-jähriges Bestehen feierte. Zu 44 Gratis-Events kamen 15.300 Besu­cher. 19 Programme waren exklusiv für Schul­klassen, darunter ein Konzert mit dem Blech­blä­ser­en­semble der Berliner Phil­har­mo­niker im KKL.

Das dies­jäh­rige Thema „Para­dies“ sollte ein State­ment in Zeiten des Klima­wan­dels und des Krieges in der Ukraine setzen. So erklangen Joseph Haydns Orato­rium „Die Jahres­zeiten“, eine konzer­tante Fassung von Richard Wagners Oper „Das Rhein­gold“ und die Urauf­füh­rung des Auftrags­werks „Schat­ten­spiel“ von Jessie Cox. Insge­samt gab es 17 Welt­pre­mieren, darunter „Blumen“ von „Composer in Resi­dence“ Enno Poppe.

Zu den Gästen des Festi­val­mo­nats zählten inter­na­tional renom­mierte Klang­körper wie die Wiener Phil­har­mo­niker, das Royal Concert­ge­bouw Orchestra, das Oslo Phil­har­monic, das Boston Symphony Orchestra, das Ukrai­nian Freedom Orchestra und das Gewand­haus­or­chester Leipzig. Der Pianist Daniil Trif­onov trat als „artiste étoile“ insge­samt dreimal auf.

Das letzte Festival bietet noch weitere Konzerte: Am (heutigen) Freitag diri­giert Vladimir Jurowski das Baye­ri­sche Staats­or­chester, am Samstag leitet Chris­tian Thie­le­mann die Säch­si­sche Staats­ka­pelle Dresden und am Sonntag inter­pre­tiert Mirga Graži­nytė-Tyla mit den Münchner Phil­har­mo­ni­kern die „Aufer­ste­hungs­sin­fonie“ von Gustav Mahler.

Das Lucerne Festival wurde 1938 gegründet. Es zählt zu den renom­mier­testen inter­na­tio­nalen Musik­fes­ti­vals und zieht jähr­lich bedeu­tende Orchester und Künstler an.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.