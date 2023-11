Die Geigerin Janine Jansen wird Profes­sorin für Violine an der Kron­berg Academy. Die Nieder­län­derin nehme im November ihre Lehr­ver­pflich­tungen auf, teilte die Einrich­tung im hessi­schen Kron­berg im Taunus am Mitt­woch mit. Jansens Beru­fung werde eine große Inspi­ra­tion nicht nur für die Studenten sein, sondern auch für das Konzert­pu­blikum im 2022 eröff­neten Casals Forum, sagte Frie­de­mann Eich­horn, künst­le­ri­scher Leiter und Direktor der Studi­en­gänge an der Kron­berg Academy. Im kommenden Jahr soll die Geigerin beim Kron­berg Festival in zwei Konzerten mit Gidon Kremer und der Kremerata Baltica auftreten.

Janine Jansen

An der 1993 als Inter­na­tio­nale Kammer­musik-Akademie Kron­berg gegrün­deten Einrich­tung werden junge Geiger, Brat­schisten, Cellisten und Pianisten ausge­bildet. Inten­dant ist der Cellist und Mitgründer Raimund Tren­kler. Zu den Dozenten gehören inter­na­tional renom­mierte Künstler wie Mihaela Martin, Chris­tian Tetzlaff, Antje Weit­haas, Nobuko Imai, Tabea Zimmer­mann, Wolf­gang Emanuel Schmidt und Sir András Schiff. 2022 wurde die Academy mit dem Nach­wuchs­preis des Prae­mium Impe­riale ausge­zeichnet. Gemeinsam mit der Univer­sität der Künste Berlin veran­staltet sie alle sechs Jahre den Inter­na­tio­nalen Cello-Wett­be­werb Grand Prix Emanuel Feuer­mann.

