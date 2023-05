Der Pianist Daniel Baren­boim seine Teil­nahme am Klavier-Festival Ruhr abge­sagt. Aufgrund seiner aktu­ellen gesund­heit­li­chen Verfas­sung sei es dem 80-Jährigen nicht möglich, das ausver­kaufte Konzert am Freitag (12. Mai) zu geben, teilten die Veran­stalter am Dienstag mit. Es wäre Baren­boims 32. Auftritt bei dem Festival seit 1996 gewesen.

Daniel Baren­boim

Das Konzert mit den letzten drei Klavier­so­naten Ludwig van Beet­ho­vens in der Phil­har­monie Essen gestalten statt­dessen drei junge Pianisten, die Baren­boim in seinen Meis­ter­kursen der Baren­boim-Said-Akademie in Berlin geprägt hat. Fabian Müller wird bei seinem 28. Festival-Auftritt seit 2008 die Sonate Nr. 30 spielen. Die US-Ameri­ka­nerin Julia Hamos wird mit der Nr. 31 debü­tieren und die in Bochum gebo­rene Schag­ha­jegh Nosrati mit der Nr. 32.

Das Klavier-Festival Ruhr dauert noch bis zum 6. Juli. Im vergan­genen Jahr hat es mit 63 Veran­stal­tungen rund 27.000 Besu­cher ange­zogen.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.