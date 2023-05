Der Inten­dant und Geschäfts­führer des Thea­ters für Nieder­sachsen (tfn), Oliver Graf, bleibt bis 2030 im Amt. Wie das Haus in Hildes­heim am Dienstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat seinen Vertrag vorzeitig um fünf weitere Jahre verlän­gert. Das sei ein wich­tiger Schritt, um die erfolg­reiche Entwick­lung des Mehr­spar­ten­thea­ters fort­zu­setzen, erklärte der Landrat und tfn-Aufsichts­rats­vor­sit­zende Bernd Lynack.

Oliver Graf

Graf hatte die Inten­danz im September 2020 inmitten der Corona-Pandemie ange­treten. Unter seiner Leitung habe das Haus „eine bemer­kens­werte regio­nale und über­re­gio­nale Aner­ken­nung erfahren und eine inno­va­tive und abwechs­lungs­reiche Program­matik auf die Bühne gebracht, die deut­lich diver­sere Publi­kums­gruppen ange­spro­chen hat“, lobte Lynack.

„Ich freue mich sehr über die Bestä­ti­gung unserer Arbeit“, erwi­derte der in Gifhorn gebo­rene Graf und hob die Bedeu­tung des Teams und der stän­digen Weiter­ent­wick­lung des Hauses hervor, um Theater für möglichst viele Menschen zu machen und eine nach­hal­tige Zukunft der Einrich­tung zu sichern.

Das Theater für Nieder­sachsen ist 2007 durch die Fusion des Stadt­thea­ters Hildes­heim und der Landes­bühne Hannover entstanden. Jähr­lich entstehen etwa 20 Neuin­sze­nie­rungen in Oper, Operette, Thea­ter­theater, Musical, Schau­spiel sowie Kinder- und Jugend­theater, mit denen das Haus auch in rund 60 Städten und Gemeinden in Nieder­sachsen und angren­zenden Bundes­län­dern gastiert.

