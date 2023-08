Der Frei­staat Bayern unter­stützt in diesem Jahr 76 musi­ka­li­sche Veran­stal­tungen und Veran­stal­tungs­reihen mit rund 3,8 Millionen Euro. Die Festi­valland­schaft biete ein abwechs­lungs­rei­ches Programm von Schloss­kon­zerten bis hin zu Open-Airs, sagte Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU) am Mitt­woch. In der Förde­rung seien alle baye­ri­schen Regie­rungs­be­zirke mehr­fach vertreten.

Markus Blume

Durch die staat­liche Förde­rung von Musik­ver­an­stal­tungen soll ein breites und künst­le­risch anspruchs­volles Konzer­t­an­gebot in allen Regionen Bayerns ermög­licht werden. So sind speziell Förder­mittel im Rahmen der künst­le­ri­schen Musik­pflege vorge­sehen, insbe­son­dere für musi­ka­li­sche Festi­vals und Veran­stal­tungs­reihen mit über­re­gio­naler Bedeu­tung in den Berei­chen Klassik, Kirchen­musik oder zeit­ge­nös­si­scher Musik.

Eine Förde­rung für das kommende Jahr können Veran­stalter bis 15. März 2024 beim Baye­ri­schen Musikrat bean­tragen.

